Milei mira la reelección, Bullrich se anota y el peronismo busca reordenarse

La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a ganar intensidad en los principales espacios políticos. Javier Milei ratifica su confianza en una reelección, Patricia Bullrich hizo pública su voluntad de competir por la Presidencia y el peronismo retomó las conversaciones internas para reorganizarse frente al oficialismo. En el Congreso, entretanto, la reforma electoral impulsada por la Casa Rosada encuentra resistencias que amenazan con postergar su tratamiento.

En una entrevista radial, Milei aseguró que está “supertranquilo” respecto de sus posibilidades de continuar en el poder. El mandatario vinculó sus expectativas electorales con los resultados económicos que atribuye a su gestión y sostuvo que los argentinos no elegirán regresar a las políticas que identifica con la decadencia del país.

El Presidente planteó que una victoria libertaria permitiría profundizar las reformas estructurales y mejorar las perspectivas de inversión. Según sus proyecciones, el triunfo podría llevar el riesgo país a los 200 puntos básicos y habilitar tasas de crecimiento económico de entre el 7% y el 8%. También defendió la necesidad de dar tiempo para que las transformaciones económicas se reflejen en los ingresos de los trabajadores.

En ese escenario, Bullrich volvió a instalar su aspiración presidencial. La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza se diferenció, además, de algunas posiciones del oficialismo, particularmente en torno a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Su reciente aparición en redes sociales con un video titulado La Fuerza de los Argentinos alimentó las especulaciones sobre sus planes políticos.

Aunque Milei descartó que exista una disputa con la dirigente y la definió como una de las principales referentes del espacio, las diferencias sobre la estrategia electoral dejaron al descubierto que no todas las posiciones están alineadas.

La pelea por las primarias

El proyecto de reforma electoral continúa trabado en el Senado. Diego Santilli, jefe de Gabinete, sostiene que el oficialismo puede reunir los 37 votos necesarios para eliminar las PASO, pero Bullrich considera que, por ahora, el número está lejos de alcanzarse. Entre los senadores aliados reclaman que el Gobierno precise quiénes respaldarán la iniciativa.

Las dificultades exceden la discusión sobre las primarias. El paquete también contempla cambios en el financiamiento de las campañas, mayores requisitos para los partidos políticos y la eliminación de la obligatoriedad del debate presidencial. Esos puntos generan objeciones entre los bloques dialoguistas, que reclaman discutir algunas modificaciones por separado.

Las diferencias también aparecen entre los gobernadores. Mientras algunos radicales acompañan la eliminación de las primarias, otros prefieren suspenderlas. En el peronismo, dirigentes provinciales como Osvaldo Jaldo defienden su continuidad, aunque la utilización de ese mecanismo en las elecciones distritales no siempre coincide con sus posiciones públicas.

El peronismo vuelve a la mesa

En la oposición, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner volvieron a reunirse con gobernadores, legisladores y dirigentes partidarios para discutir la estrategia política y electoral. Uno de los objetivos compartidos es preservar las PASO y evitar que el Gobierno modifique las reglas de competencia de cara a 2027.

La unidad, sin embargo, no supone un acuerdo definitivo sobre las candidaturas ni sobre la conducción del espacio. Kicillof mantiene su propio posicionamiento, mientras Massa explora alternativas para ampliar el espacio opositor. Entre las posibilidades mencionadas aparece la figura de Natalia de la Sota como eventual candidata presidencial, aunque no existe una definición pública que permita dar por cerrado ese escenario.

El desafío peronista será articular las distintas corrientes sin que las diferencias internas terminen debilitando una alternativa común. La posibilidad de presentar listas propias frente a gobernadores aliados al oficialismo también forma parte de las advertencias que circulan en las conversaciones partidarias.

A un año de la elección presidencial, el mapa todavía está abierto. Milei apuesta a que los resultados económicos sostengan su continuidad; Bullrich comienza a proyectarse más allá de su función actual y el peronismo intenta reconstruir una estrategia compartida. La discusión por las PASO anticipa, mientras tanto, una disputa que no será solamente por los candidatos, sino también por las condiciones en las que se desarrollará la próxima elección.