El presidente, Javier Milei, volverá a utilizar la cadena nacional mañana por la noche para hacer un anuncio relacionado con el reclamo de soberanía por las islas Malvinas. La decisión de dar ese mensaje, que genera expectativa pero cuyos detalles al cierre de esta edición eran desconocidos, cobró fuerza luego de que mandatario norteamericano, Donald Trump, sugiriera públicamente que está dispuesto a revisar el apoyo de Estados Unidos a Gran Bretaña en esta disputa.

Consultado por esas declaraciones, Milei las calificó como “muy importantes” y afirmó en una entrevista radial que “ayer (por el lunes) pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”.

En un sentido similar se expresó en su cuenta de X el asesor Santiago Caputo: “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico. Malvinas es una causa sagrada para los argentinos”.

De hecho, este fue el tema excluyente en la reunión de Gabinete que ayer encabezó Milei y en la que el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, “hizo un análisis sobre los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas”, según reconstruyeron fuentes oficiales.

Minutos después se decidió que mañana por la noche “el Presidente realizará una cadena nacional donde brindará mayores detalles a la población sobre este tema”. No trascendió, sin embargo, cuáles el contenido de esos detalles.

HERMETISMO SOBRE EL CONTENIDO

Al respecto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó en conferencia de prensa que mañana a las 21 Milei, “realizará una cadena nacional con un mensaje referido a la cuestión Malvinas”. Agregó que “el contenido del mensaje está siendo trabajado por el Presidente junto al canciller Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado”, pero aclaró que, “por el momento, no podemos adelantar más detalles”.

La misma respuesta dio el vocero oficial cada vez que periodistas acreditados en Casa Rosada le preguntaron por este tema.

“No puedo decir mucho. Las Malvinas son argentinas. El Presidente esto lo plantea como una prioridad. El canciller Quirno viene trabajándolo desde el punto de vista diplomático. El día jueves vamos a tener una cadena nacional donde el Presidente va a hablar de este tema. No tengo información sobre el contenido; de hecho, se está trabajando en este momento y no hay mucho más para ampliar por ahora”, se limitó a decir Ravier.

En otra intervención, el vocero admitió que “fue un pedido en la reunión de Gabinete que no amplíe”, pero aseguró que el anuncio del Presidente “comprende muchas cuestiones” relacionadas con la disputa por la soberanía de Malvinas.

QUÉ DIJO TRUMP

La cadena nacional que prepara el Presidente tendrá lugar luego de que el lunes Trump sorprendiera (por primera vez en público) con una afirmación que se interpretó como un respaldo a la posición argentina en el conflicto con el Reino Unido. Ante la consulta de un periodista en el Salón Oval de la Casa Blanca, advirtió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”.

Los dichos del republicano se dieron después de que la semana pasada el diario británico The Telegraph revelara que Estados Unidos, a través de funcionarios del Pentágono, habría amenazado a Gran Bretaña con cambiar su postura sobre las Malvinas en caso de que el gobierno del primer ministro Andy Burnham no aumentara el gasto en Defensa para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la alianza militar que une a Estados Unidos con Europa.

Según ese artículo, la advertencia estadounidense de modificar su opinión sobre Malvinas sería parte de una serie de medidas que analiza el Pentágono para incentivar a que los miembros de la OTAN lleven al 5% de su PBI la inversión en defensa, como pretende Trump.

Antes de la nota publicada por The Telegraph, la filtración en abril pasado de un mail interno del Pentágono generó amplia repercusión. Según difundió entonces la agencia británica Reuters, en aquel mail se contemplaba la suspensión del apoyo del gobierno de Trump a los aliados de la OTAN que no apoyaban las operaciones estadounidenses contra Irán. Entre ellos, se apuntaba al Reino Unido.