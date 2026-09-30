Monteoliva se sumó a la Mesa Política

Como cada martes, la Mesa Política del Gobierno nacional tuvo su reunión de trabajo en la Casa Rosada y esta vez la novedad fue la participación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien habló del crecimiento del delito en centros urbanos. Sin foto tras el encuentro y sin la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo, el órgano analizó “con preocupación” el incremento de episodios de inseguridad registrados en las últimas semanas. Durante el intercambio, según difundió Presidencia, se abordó de manera particular el hecho ocurrido en La Matanza, donde un efectivo de Seguridad y Custodia de la cartera de Seguridad resultó herido de un disparo.

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