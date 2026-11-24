Tras desplazar a la cúpula, el Gobierno oficializó este martes las designaciones de la abogada Verónica Gabriela Pérez como la nueva Directora Ejecutiva del PAMI y de la doctora Elizabeth Ana Osterberg como Subdirectora Ejecutiva del organismo.

Así se informó a través del Decreto 1412/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial en el cual, previamente, se detalló: “Acéptase, a partir del 23 de noviembre de 2026, la renuncia presentada por el doctor Esteban Ernesto Leguízamo al cargo de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.

También se le aceptó la renuncia a partir del mismo día al doctor Carlos Blas Zamparolo al cargo de Subdirector Ejecutivo del PAMI, tras lo cual se oficializaron los citados cargos. “Desígnase, a partir del 23 de noviembre de 2026, en el cargo de Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a la abogada Verónica Gabriela Pérez”, señaló uno de los artículos y en el siguiente se informó el nombramiento de Osterberg como Subdirectora Ejecutiva del PAMI.

Pérez reemplazará a Esteban Leguízamo, mientras que Osterberg ocupará el cargo que venía desempeñando Carlos Zamparolo. Respecto de los cambios, desde el Gobierno indicaron que son para "optimizar los recursos" y que con la nueva conducción se da inicio "a una nueva etapa de gestión orientada a profundizar la modernización del organismo, optimizar los recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país".