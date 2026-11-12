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EN EL AEROPUERTO DE EZEIZA

Ojos llorosos del Presidente al despedirlo y sugestivos abrazos

Por Redacción

El presidente Javier Milei despidió al Papa León XIV en la pista del Aeropuerto de Ezeiza, antes que partiera a Perú. El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei y por el canciller Pablo Quirno.

Visiblemente emocionado y con los ojos de lágrimas, el jefe de Estado caminó junto al Sumo Pontífice hasta la escalera del avión que lo esperaba para llevarlo a Perú donde León vivió durante 20 años.

“Muchas gracias, Argentina es su casa”, le dijo Milei a León XIV mientras se daba el saludo final.

Una vez que el Papa subió al avión, Milei, quien continuaba acaparado por la emoción, se dio un fuerte abrazo con su hermana y luego con Quirno.

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