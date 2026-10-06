Ordenan a financista vinculado a la AFA entregar una Ferrari y varios vehículos de alta gama

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Rodríguez Ponte, ordenó a Ariel Vallejo, financista estrechamente vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, la entrega inmediata en un plazo de tres días de 24 vehículos a su nombre. La medida se enmarca en las causas judiciales que investigan al empresario por presunta asociación ilícita y lavado de dinero a través del manejo irregular de su firma "Sur Finanzas".

Entre los rodados que Vallejo deberá poner a disposición de la justicia figuran vehículos de alta gama, tales como una Ferrari modelo “California Descapotable”, un Alfa Romeo modelo Stelvio Veloce, un BMW 320I, tres Audi, además de camiones Mercedes Benz, camionetas Toyota y varias motos. Hasta el momento, el financista operaba como depositario judicial de parte de esta flota, lo que le permitía utilizarlos. Incluso se presentó a su declaración indagatoria a bordo de una camioneta Toyota que ahora también será incautada.

De acuerdo con lo dispuesto, los bienes quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia para ser asignados a organismos judiciales o fuerzas de seguridad, proyectando un decomiso definitivo en caso de dictarse condena contra Vallejo.

Vallejo ingresó al fútbol de la mano de "Chiqui" Tapia mediante su empresa "Sur Finanzas", la cual funcionó como patrocinadora de diversos equipos de Primera División y del Ascenso, e incluso dio nombre a la copa de la liga profesional durante temporadas recientes.

Sin embargo, las operaciones de la firma despertaron sospechas de lavado de dinero en un complejo entramado societario que salpicó a varios clubes. La investigación, impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona, derivó en allanamientos a la propia AFA, a la financiera y a las instituciones deportivas involucradas, destacándose expedientes específicos como los millonarios acuerdos de mutuo en efectivo firmados con el club Banfield en 2023.

Tras asumir al frente del Juzgado hace un mes y medio, el juez Rodríguez Ponte dictó un paquete de 40 medidas de prueba. Además de la incautación vehicular, el magistrado le prohibió a Vallejo prestar servicios financieros de cualquier naturaleza de forma directa o indirecta.

La restricción le impide integrar, constituir o participar bajo cualquier rol (socio, director, administrador o apoderado) en proveedores de servicios de pago (PSP) o entidades financieras. Según argumentó el magistrado, el bloqueo previo de cuentas resultaba insuficiente frente al riesgo de que el financista reconfigure estructuras tecnológicas de blanqueo a través de fintechs, billeteras digitales o exchanges de criptomonedas, aunque aclaró que la medida no restringe su libertad ambulatoria ni el ejercicio de otras actividades lícitas.