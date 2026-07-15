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Palermo: ingresó el primer animal a la 138° Exposición Rural

Un carnero Romney Marsh abrió oficialmente el ingreso de ejemplares a la muestra, que reunirá más de 2.500 animales y expositores de 15 provincias.

Por Redacción

La 138° Exposición Rural de Palermo comenzó con el ingreso del primer ejemplar al predio ferial de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Tim Payne, un carnero de la raza Romney Marsh perteneciente a la cabaña Moreaki, de Cacharí, provincia de Buenos Aires.

El animal, de 110 kilos, ingresó en el marco del 90° aniversario de la Asociación Argentina de Romney Marsh. Junto a él también llegó Tini Tini, una vaca Limousin de 706 kilos, acompañada por su ternero De Paul, ambos de la cabaña La Cotidiana.

La recepción estuvo encabezada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, junto a representantes de la Mesa de Enlace y autoridades de La Rural.

Bajo el lema “El campo nos une”, la exposición coincide con el 160° aniversario de la Sociedad Rural Argentina y contará con más de 2.500 animales de distintas especies, el regreso de las aves y la realización de 42 remates, con una proyección de comercialización de unas 200.000 cabezas de ganado.

Además, participarán expositores de 15 provincias y se estima que el evento generará trabajo para unas 10.000 personas. Durante la jornada inaugural también se homenajeó al ingeniero agrónomo Carlos Videla por su trayectoria en la institución.

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