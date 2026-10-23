Para el analista Nejamkis, "Bullrich está condicionando al Gobierno"

Las recientes declaraciones de la senadora Patricia Bullrich, quien afirmó sentirse "preparada para ser presidente", volvieron a poner en el centro del debate el mapa político de cara a 2027. La jugada, lejos de buscar una ruptura con el oficialismo, responde a una estrategia para revalorizar su peso específico dentro del espacio y condicionar la agenda sin comprometer la estabilidad institucional.

Así lo analizó Facundo Nejamkis, director de la consultora Opina Argentina, quien sostuvo que la dirigente busca posicionarse con elegancia y marcar diferencias sutiles. “Ella lo que está haciendo es poniendo en valor lo que ella vale y condicionando de una manera lo más elegantemente posible, y no poniendo en juego la gobernabilidad”, señaló.

Para el consultor, el movimiento de Bullrich se explica por la composición heterogénea del electorado que respaldó a Javier Milei en el balotaje de 2023. Según su análisis, en aquellos votos confluyeron dos corrientes con perfiles muy marcados: el núcleo libertario —caracterizado por ser más joven y con mayor presencia masculina— y los votantes que previamente habían acompañado a Bullrich en las generales, descritos como un sector “más grande, más conservador, de clase social más alta”.

Esa diferencia de bases justifica que la senadora intente preservar una identidad propia. Sin embargo, Nejamkis advirtió que una aspiración presidencial real en el corto plazo enfrenta un obstáculo estructural vinculado a la centralidad del actual mandatario: “Para que Patricia Bullrich tenga una oportunidad, Milei tiene que estar destruido. Ningún número nos muestra esa posibilidad”, indicó, al estimar que el jefe de Estado conserva un piso sólido de apoyo de entre 35 y 45 puntos.

Por su parte, el propio presidente Javier Milei buscó bajarle el tono a las especulaciones sobre una interna. Tras destacar la "enorme" sintonía que mantiene con la senadora, desestimó las versiones sobre una continuidad del espacio sin su conducción, en un mensaje que, según interpretó Nejamkis, también funcionó como un límite explícito: "Ojo, no te creas que podés armar el mileísmo sin Milei".

Gobernabilidad, economía y el reclamo de mayores acuerdos

Más allá de la discusión electoral, Bullrich enfatizó la urgencia de consolidar respaldos políticos sólidos para sostener al Gobierno, restándole peso a la dependencia de auxilios financieros externos y reclamando previsibilidad institucional, además de defender la eliminación de las PASO antes de fin de año.

En paralelo, persisten las dudas en sectores económicos. Nejamkis advirtió que la desconfianza de una parte del "círculo rojo" respecto de la sostenibilidad del programa oficial repercute en indicadores como el riesgo país y frena decisiones de inversión. A su juicio, para brindar tranquilidad a largo plazo el oficialismo debería tender puentes más amplios: “Si vos querés dar tranquilidad en el largo plazo, te tenés que sentar con el peronismo que tiene votos”, afirmó.

El escenario político hacia los próximos años dependerá en gran medida de la evolución económica y del comportamiento del votante independiente, aquel sector no ideologizado que define sus apoyos según los resultados concretos en su bolsillo. Por ahora, Bullrich deja la puerta abierta para 2027, transitando una delgada línea entre la autonomía política y la lealtad al liderazgo presidencial.