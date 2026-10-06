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Política y Economía

Para el Gobierno, derogar el Decreto 70/2023 sería "volver a un modelo de país agotado"

Lo afirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, en referencia al intento de la oposición de hacer caer la norma en el Congreso

Por Redacción

En  medio de la ofensiva de un sector de la oposición por intentar derogar el Decreto 70/2023, desde el Gobierno dijeron que sería "volver a un modelo de país agotado".

En su habitual conferencia de prensa de los martes, el vocero presidencial Adrián Ravier cuestionó el intento por tumbar la norma que, según señaló, significaría regresar a un país "que esta gestión dejó atrás con reformas profundas para que la Argentina recupere la prosperidad".

“La discusión es muy simple: si queremos una Argentina donde para producir, importar o exportar haya que pedir permiso al Estado o una Argentina donde la regla sea producir, comerciar y competir en libertad”, agregó el portavoz.

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