Para el Gobierno, derogar el Decreto 70/2023 sería "volver a un modelo de país agotado"

En medio de la ofensiva de un sector de la oposición por intentar derogar el Decreto 70/2023, desde el Gobierno dijeron que sería "volver a un modelo de país agotado".

En su habitual conferencia de prensa de los martes, el vocero presidencial Adrián Ravier cuestionó el intento por tumbar la norma que, según señaló, significaría regresar a un país "que esta gestión dejó atrás con reformas profundas para que la Argentina recupere la prosperidad".

“La discusión es muy simple: si queremos una Argentina donde para producir, importar o exportar haya que pedir permiso al Estado o una Argentina donde la regla sea producir, comerciar y competir en libertad”, agregó el portavoz.