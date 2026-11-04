Para la oposición, “llegaron tarde”

La oposición arremetió contra el Gobierno luego del anuncio del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que comunicó la suspensión de embargos para las pymes, y advirtió que “llegaron tarde”. Uno de los que salió al cruce fue el senador nacional de Unión por la Patria, Eduardo “Wado” de Pedro, que le contestó a la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, que celebró la medida: “La crisis ya está”.

Mientras, el diputado nacional Pablo Juliano, señaló: “Llegamos al punto en que la ‘gran noticia’ para las pymes es que no las van a embargar. Hasta mayo…”.

Por su parte, el senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, recalcó: “Los datos que el Gobierno ya no puede ocultar. La morosidad llegó a las pymes argentinas” y aseguró que “las familias se endeudan porque no les alcanza”.

Y cerró: “El problema es el modelo económico. Mientras el Gobierno insista con este rumbo, no hay salida para las pymes argentinas”.