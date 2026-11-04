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Política y Economía

Para la oposición, “llegaron tarde”

Por Redacción

La oposición arremetió contra el Gobierno luego del anuncio del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que comunicó la suspensión de embargos para las pymes, y advirtió que “llegaron tarde”. Uno de los que salió al cruce fue el senador nacional de Unión por la Patria, Eduardo “Wado” de Pedro, que le contestó a la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, que celebró la medida: “La crisis ya está”.

Mientras, el diputado nacional Pablo Juliano, señaló: “Llegamos al punto en que la ‘gran noticia’ para las pymes es que no las van a embargar. Hasta mayo…”.

Por su parte, el senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, recalcó: “Los datos que el Gobierno ya no puede ocultar. La morosidad llegó a las pymes argentinas” y aseguró que “las familias se endeudan porque no les alcanza”.

Y cerró: “El problema es el modelo económico. Mientras el Gobierno insista con este rumbo, no hay salida para las pymes argentinas”.

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