Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Negociación salarial

Paritaria bonaerense: los judiciales también aceptaron el aumento salarial del 6%

Tras arreglar con algunos docentes y con estatales, el Gobierno de Kicillof cerró otro frente de conflicto con los trabajadores estatales del Poder Judicial

Por Redacción

Tras cerrar el acuerdo salarial con los docentes y estatales, ahora la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptó la propuesta del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gremio sostuvo que la oferta del 6% en dos cuotas que recibieron en paritarias fue aceptada “por amplísima mayoría” en todas las asambleas.

La propuesta aceptada contempla un incremento de 3% con los sueldos de octubre y otro 3% con en noviembre, a cobrar en diciembre. Ese mes, en tanto, la administración provincial se comprometió a reabrir las negociaciones.

Con este incremento, el aumento salarial acumulado a noviembre alcanzará el 26% para la subcategoría F, porcentaje que crece progresivamente en las restantes subcategorías hasta llegar al 38,9% en la A1, correspondiente a las y los trabajadores de mayor antigüedad.

La única diferencia entre los judiciales y el resto de los sectores afecta a los empleados pasivos. Sucede que el Instituto de Previsión Social (IPS) cerró el calendario de liquidación de las jubilaciones y pensiones antes de que se alcance un acuerdo. En este contexto, la Provincia va a pagar ambos tramos del aumento juntos con los haberes de noviembre, es decir, en diciembre.

Se sabía que esto podía pasar teniendo en cuenta las demoras que atravesaron a la negociación y que recién a mitad de mes se cerró con docentes y estatales. El acuerdo con la AJB llevó una semana más y por eso no va a impactar en la próxima liquidación de jubilados y pensionados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?