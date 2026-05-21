Paritaria bonaerense: Provincia y estatales retoman las reuniones, pero no se hablará de aumento

El gobierno bonaerense y representantes de los gremios estatales volverán a verse las caras para reanudar las negociaciones salariales. Será este viernes desde las 12,30 cuando las partes pongan sobre la mesa el último aumento de sueldos que dispuso la Provincia y lo contrasten con la inflación acumulada en lo que va del año.



Ese ejercicio estaba pautado de antemano. En rigor, desde el mes de abril cuando la administración de Axel Kicillof anunció la última suba salarial que fue aceptada por los gremios. En ese cierre se convino hacer reuniones de “monitoreo” para analizar la evolución de los sueldos frente a la inflación. Eso es lo que ocurrirá en la reunión de hoy.



Por esa razón, los sindicatos van a la reunión con la certeza de que no habrá oferta salarial y que el encuentro se limitará a analizar el deterioro salarial en lo que va del año.



Los trabajadores estatales bonaerenses aceptaron una propuesta de incremento salarial del 7,5% en dos tramos, que se sumó al aumento del 1,5% otorgado en febrero y llevó la mejora acumulada al 9%.

En lo que va del año, de acuerdo a los datos oficiales difundidos por el INDEC, la inflación trepó al 12,3 por ciento tomando el período enero-abril. Si bien se espera que el costo de vida tenga un nuevo descenso en mayo, lo cierto que es que no bajaría del 2 por ciento.

Los gremios admiten que la situación es preocupante. Por un lado, porque los últimos aumentos ya se vienen aplicando sobre sueldos deprimidos que perdieron fuerte en 2024 y casi 6 puntos en 2025. Pero por el otro lado aparece la compleja situación financiera de la Provincia que achica el margen de maniobra oficial de cara a la aspiración de los gremios de recuperar poder adquisitivo.



Fuentes sindicales consultadas por este diario dijeron que no habrá aumentos en mayo no sólo porque no está en la hoja de ruta de la administración de Axel Kicillof sino porque, además, los sueldos están en proceso de liquidación.



La incertidumbre, en cambio, se mantiene en el caso de los salarios de junio. La situación asoma compleja por dos razones. Una, por la ya mencionada situación financiera de la Provincia afectada por la caída en los giros de coparticipación nacional y en la recaudación propia, afectadas por la sensible merma en la actividad económica.



Pero también pesa el hecho de que el gobierno provincial debe afrontar el cuello de botella que supone el pago del aguinaldo. Y esa erogación se engrosaría en caso de que haya aumento salarial en junio.