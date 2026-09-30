Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Política y Economía

Petroleras desafían al Gobierno y ratifican el proyecto de extraer petróleo en las Islas Malvinas

La empresa Rockhopper, de origen británico, reiteró que esperan comenzar la explotación los primeros meses de 2028

Por Redacción

La empresa británica Rockhopper Exploration ratificó su objetivo de extraer petróleo en las Islas Malvinas en 2028, tras presentar el balance de resultados del primer semestre que publicó la compañía.

Se trata del proyecto Sea Lion, con el que esperan comenzar la extracción durante el primer trimestre de 2028, del cual posee el 35%, mientras que el 65 por ciento restante de la la petrolera israelí Navitas.

Desde Rockhopper señalaron que el gobierno de Gran Bretaña calificó de "ilegítimas y carentes de justificación jurídica" las medidas anunciadas por Argentina.

El director ejecutivo de la firma, Samuel Moody, señaló que se trata de un "período decisivo” para la empresa y confirmó el objetivo de “lograr la primera producción de petróleo para el primer trimestre de 2028” en Sea Lion.

Además, hizo referencia a la "reciente ampliación de capital, que garantiza la financiación total hasta la primera producción de petróleo, y el continuo y firme respaldo de los gobiernos de Gran Bretaña y de las Islas Malvinas".

Rockhopper mencionó también que "Navitas, la empresa operadora del proyecto, confirmó que opera en virtud de licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas -un Territorio Británico de Ultramar con autogobierno- y con el pleno y continuo respaldo del Gobierno de Gran Bretaña”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?