La Justicia pidió investigar una transferencia de 260 millones de pesos que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le hizo a Claudio Tapia, en junio de 2023, y que según el fiscal Gerardo Pollicita no coincide con las declaraciones juradas patrimoniales del dirigente.

En el escrito que presentó ante el juez Ariel Lijo, Pollicita señala que "la transferencia de $260.000.000 no ingresó a sus cuentas del Banco Credicoop ni figura en sus declaraciones juradas a las que tuvo acceso esta parte, por ello resulta necesario determinar si se acreditó en una cuenta del investigado, en cuyo caso integra su patrimonio, y establecer dónde se acreditó y a qué título se percibió”.

El magistrado está al frente de la causa en la que “Chiqui” Tapia es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y el pedido del fiscal forma parte de un paquete más amplio de medidas que incluyen el análisis de otros movimientos de dinero, entre ellos, la venta de una propiedad en Caballito por 950 mil dólares, en febrero de 2019, y un depósito de 620.000 dólares en efectivo realizado el mismo día.