Provincia convocó a los gremios docentes para reanudar la paritaria

El Gobierno bonaerense convocó a los gremios docentes para reanudar la paritaria salarial, luego de un primer encuentro en el que no hubo oferta.

La convocatoria es para el viernes 16, a las 11:30hs., con la particularidad que se desarrollará de manera virtual.

Los gremios recibieron hoy la citación para el próximo viernes con la expectativa que las autoridades provinciales presenten un ofrecimiento de aumento, en medio de un creciente reclamo tanto de los maestros como también de los estatales.