Provincia estima que el Gobierno nacional le adeuda casi 20 billones de pesos

La deuda que el Gobierno nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires asciende a 19,1 billones de pesos, de acuerdo con una estimación elaborada por la administración provincial con valores acumulados a julio de 2026. El cálculo, que dio a conocer el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, contempla fondos adeudados directamente, obras públicas comprometidas y programas nacionales discontinuados o con retrasos.

El mayor componente corresponde a los saldos de obras públicas comprometidas por Nación en territorio bonaerense, que alcanzan los 10,1 billones de pesos. El monto incluye obras ejecutadas directamente por el Gobierno nacional, convenios entre Nación y Provincia y acuerdos con municipios, además de proyectos de vivienda e infraestructura.

“Desde la llegada de Javier Milei se abandonaron obras y se interrumpieron transferencias nacionales, con impacto directo en distintos programas y servicios”, dijo hoy Bianco en su habitual conferencia de prensa. “Se abandonaron aproximadamente mil obras en la Provincia de Buenos Aires y eso ha tenido un impacto presupuestario muy, muy importante”, agregó.

Entre las obras y programas incluidos figuran 105 convenios del programa Procrear para la construcción de 6.578 viviendas en 28 municipios, 9.725 viviendas proyectadas a través de Casa Propia y Reconstruir en 52 municipios, 128 obras convenidas entre Nación y Provincia y otras 755 acordadas entre Nación y municipios. También se contabilizan obras de infraestructura con programas nacionales y proyectos con universidades nacionales.

El segundo componente de la deuda está constituido por obligaciones directas del Gobierno nacional con la Provincia, estimadas en 4,7 billones de pesos. Allí se incluyen transferencias de ANSeS, compensaciones previstas en el Consenso Fiscal de 2017, fondos correspondientes al FONID, un convenio de asistencia financiera de 2023, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y distintos fondos del ministerio de Salud.

A esto se suman otros conceptos vinculados con programas sanitarios, nutrición infantil y fortalecimiento de la infraestructura portuaria bonaerense. En conjunto, las deudas directas alcanzan los 4.654.472 millones de pesos, según el documento provincial.

El tercer componente corresponde a la deuda estimada por la discontinuidad o los retrasos de programas nacionales, que llega a 4,3 billones de pesos. Entre los principales conceptos aparecen el FONID, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el programa Acompañar, asistencia para la compra de alimentos destinados a comedores, el Fondo de Compensación del Transporte Público y distintos programas de salud.

En este apartado, el documento también incorpora partidas vinculadas con asistencia por emergencia climática, tratamientos contra la tuberculosis, el programa Remediar y medicamentos postrasplante. El total estimado por la discontinuidad o retrasos de estos programas asciende a 4.260.349 millones de pesos.

De esta manera, el cálculo oficial presentado por la Provincia se compone de 4,7 billones de pesos de deudas directas, 10,1 billones de pesos correspondientes a obras públicas comprometidas y 4,3 billones de pesos por programas discontinuados o demorados, hasta alcanzar los 19,1 billones de pesos de deuda total.

El informe que presentó Bianco agregó además otro cálculo sobre el impacto de la reducción de recursos. Según la Provincia, la caída de los recursos de origen nacional representa 5,9 billones de pesos, mientras que la merma de los recursos de origen provincial alcanza los 3,4 billones de pesos. Sumados a la deuda estimada de Nación, el Gobierno bonaerense calcula un desfinanciamiento total de 28,4 billones de pesos atribuido a las políticas de la administración Milei.