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Política y Economía

“Que deje de comprar penes de madera”: fuerte cruce entre Santilli y Alonso por el Régimen Penal Juvenil

El jefe de Gabinete hizo referencia a una iniciativa del Ministerio de Salud en 2021, cuando el gobernador bonaerense era ministro de Economía, que concretó la compra de 10 mil penes de madera para educación sexual

Por Redacción

En medio de la polémica que generó la resolución judicial que suspendió por 60 días la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense y luego de que el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, cuestionara al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, un fuerte cruce se encendió en X con el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso.

Mientras que ayer, Santilli consideró que "aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil" y que "En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune". Alonso le respondió, a modo de defensa:"Concéntrese en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado". Este martes continuó la discusión en un tono más picante:

"Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera?", lanzó Santilli haciendo referencia a una iniciativa del Ministerio de Salud nacional, que en 2021 concretó la compra de 10 mil unidades de penes de madera destinados a programas de educación sexual (para enseñar a colocar un preservativo). En su respuesta, Alonso le pidió a Santilli "menos chicana y más responsabilidad institucional".

"El cargo que ocupa lo obliga a mantener un diálogo institucional con las provincias, no a esconderse detrás de la chicana. Entiendo que, como político “profesional” (no se le conoce otro empleo), intente hacer carrera a fuerza de provocaciones y títulos en las revistas del corazón", arremetió Alonso para defender al ex ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner.

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