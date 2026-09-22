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Política y Economía

Qué dijo el Gobierno sobre la justificación que presentó Adorni sobre su patrimonio

El vocero Adrián Ravier se refirió durante la conferencia de prensa de este martes

Por Redacción

"En relación a Manuel Adorni, es una persona que no forma parte de este Gobierno", fue la primera parte de la breve respuesta que brindó hoy el vocero presidencial, Adrián Ravier, luego que el ex jefe de Gabinete presentara ante la Justicia un escrito para justificar la evolución de su patrimonio.

"Todo lo relativo a la pregunta está en manos de la Justicia. Al respecto, no vamos a agregar más información. Esperemos que la Justicia hable", completó el portavoz en su habitual conferencia de prensa de los martes.

Las palabras de Ravier fueron la primera expresión del Gobierno tras la presentación que Adorni formuló ayer ante la Justicia.

El vocero volvió a referirse al ex funcionario cuando resaltó la importancia de la Ley de Inocencia Fiscal II al decir que "seguimos pensando que es una ley fundamental, no vamos a mezclarlo con el tema Adorni, que es un tema que continuará en la Justicia y no vamos a expresarnos más al respecto".

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