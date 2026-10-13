Quién es Diego Masaragian, el nuevo Secretario de Discapacidad designado por el gobierno de Milei

Este martes, el gobierno de Javier Milei oficializó la designación de Diego Masaragian como Secretario Nacional de Discapacidad tras la salida de Pablo Di Liscia.

Según lo informado por el gobierno, la decisión busca garantizar la continuidad institucional del organismo y profundizar el proceso de optimización e intensificación de controles iniciado en la dependencia. En ese sentido, se apunta a fortalecer los mecanismos de fiscalización, profundizar las auditorías sobre las pensiones e ingresos y asegurar una administración eficiente de los recursos públicos para optimizar las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

Previo a su llegada a la secretaría, Masaragian fue Administrador Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) desde julio de 2025, donde tuvo a su cargo la conducción integral de instituciones hospitalarias de alta complejidad como los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS).

Anteriormente, había sido Director Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales bajo la órbita de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud. Desde la cartera sanitaria nacional destacaron su recorrido en la administración asistencial e interhospitalaria como un insumo clave para asumir el liderazgo en un área de alta sensibilidad social e institucional.

El recambio de autoridades en el área de Discapacidad se enmarca en un proceso de reestructuración que se aceleró tras el escándalo que sacudió a la antigua Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a mediados de agosto de 2025.

En aquel momento, el Poder Ejecutivo le solicitó la renuncia al entonces director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, luego de que salieran a la luz audios filtrados que lo involucraban en presuntas maniobras irregularidades y cobro de coimas en la contratación de medicamentos, insumos farmacéuticos, prestaciones médicas y servicios de transporte.