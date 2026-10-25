“Quieren instalar la idea estúpida de un mileísmo sin Milei”, cuestionó el Presidente

Javier Milei volvió ayer a atacar a sectores del periodismo y al círculo rojo al afirmar que “quieren instalar la idea estúpida de un mileísmo sin Milei”.

La referencia del mandatario tiene relación con los movimientos y las declaraciones de Patricia Bullrich que se muestra como presidenciable pero con quien Milei buscó no confrontar.

Cuando lo consultaron sobre su relación con los principales dirigentes que forman parte de la alianza con su gobierno como Mauricio Macri y Bullrich, el Presidente consideró que las supuestas internas surgen de “los medios ya tienen decidido dónde quieren jugar, que tienen a delincuentes disfrazados de periodistas para admitir el odio que tiene hacia mí como instalar la idea estúpida de mileismo sin Milei”.

En ese marco, admitió que “no estaba dialogando con Macri” actualmente, aunque mantienen la buena sintonía, y cuando por radio Mitre le consultaron si Bullrich seguía siendo un soldado de su Gobierno, contestó “absolutamente”.

“No creo que ya los argentinos adhieran a las ideas de cien años de decadencia”, sostuvo Javier Milei con miras a las elecciones de 2027 y se mostró confiado en lograr su reelección.

También pidió “que la Argentina se saque de encima la peste roja” en la que incluyó a los candidatos que representan al kirchnerismo. Y sobre la oposición acotó luego que “todo lo mal que puedan hacer, lo van a hacer”.