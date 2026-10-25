¿Se van a febrero?: se dilata el debate por las PASO

El Gobierno nacional no logra despejar los obstáculos políticos que le permitan suspender las elecciones Primarias. En medio de una serie de negociaciones que parecen condicionadas por una situación económica cada vez más compleja, ahora en ámbitos oficiales comenzó a trascender que esa decisión que tiene que adoptar el Congreso quedaría para el mes de febrero.

La Casa Rosada pretende eliminar ese turno electoral pero no consigue los votos para avanzar, en especial en el Senado. Requiere de un acuerdo con gobernadores peronistas que suelen apoyar proyectos oficiales e incluso del PRO. Pero la compleja situación económica y el deterioro de la imagen presidencial que vienen marcando diversos sondeos, no generan incentivos para colaborar con la administración libertaria.

“Está todo trabado”, admiten en despachos legislativos. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, que viene protagonizando diálogos y contactos en procura de conseguir los apoyos, sostiene en cambio que los votos “están”. Pero la senadora Patricia Bullrich dice lo contrario.

En el medio, el nuevo intento oficial para suspender las PASO que ahora se preveía para noviembre o diciembre, ahora tacharía el almanaque 2026 y quedaría para febrero del año próximo, en sesiones extraordinarias.

Convencer a gobernadores peronistas que apoyaron en varias ocasiones iniciativas oficiales le está costando al Gobierno. Fuentes que reportan a La Libertad Avanza reconocen que no sólo el deterioro de la economía conspira contra los acuerdos. “Les han incumplido muchas promesas”, admiten al explicar las renuencias de estos mandatarios.

“Ahora te piden el pago al contado y por anticipado”, grafican como para dejar en claro que las desconfianzas cruzan una negociación que el oficialismo juzga clave para sostener el plan de reelección de Javier Milei.

Claro que las internas libertarias también juegan en medio de ese diálogo enrarecido. Hay quienes dicen que los Caputo (el asesor Santiago y el ministro de Economía Luis) son dos de los funcionarios que más empujan el avance del acuerdo en el Congreso. El primero, porque estima que el único proyecto que importa es la reelección del Presidente; el otro, porque considera que si la ley que suspende las PASO prospera, le quitaría presión a la economía y despejaría incertidumbres respecto de la continuidad del proyecto libertario.

“Karina (la hermana del Presidente) también está convencida de que hay que suspender las PASO”, añaden fuentes del oficialismo. Pero ponen en foco a las figuras de los primos Menem: Martín y Lule, a quienes les achacan ir por el camino de la construcción propia en todo el país de La Libertad Avanza, que choca contra el deseo de los gobernadores peronistas aliados y de otras fuerzas dispuestas a colaborar como los mandatario radicales, que reclaman que LLA no arme listas que compliquen sus reelecciones en las provincias.

En medio de estas tensiones, aparece las versión de que el debate legislativo, si es que finalmente prospera, quedaría para febrero. “No sería lo mejor”, se admite. Pero a esta altura parecería ser una oposición valedera para el oficialismo. Ocurre que la Cámara Nacional Electoral pidió a la Nación que si tiene la decisión de cambiar las reglas de juego, las leyes necesarias para hacer se voten este año.

Si la reforma se diera en febrero no sería una novedad. Para los comicios de 2025, las PASO también se suspendieron el mismo mes de ese año.

Por el momento, Santilli consiguió que cuatro gobernadores radicales se expresaran a favor de la eliminación de las PASO mientras que el restante, el jujeño Carlos Sadir, se manifestó por la suspensión. Pero con los antecedentes que tiene el radicalismo de votaciones divididas en el Congreso, el acuerdo con los gobernadores tampoco es una garantía de éxito y hasta las autoridades del Comité Nacional se diferenciaron y defienden las primarias.

Incluso dentro de los aliados peronistas hay diferencias. El tucumano Osvaldo Jaldo se manifestó públicamente a favor de la continuidad de las PASO y el gobernador tiene tres votos en el Senado y otros tres en Diputados. Mientras que el catamarqueño Raúl Jalil puede darle un voto en el Senado, pero en la Cámara baja está en duda que aporte los tres.

LA PRESIÓN DEL PJ

En medio de esas negociaciones, el peronismo opositor mueve sus fichas. En las últimas horas protagonizó una cumbre en la Casa de La Pampa y el motivo central fue abroquelarse para sostener la ley de Primarias en el Congreso.

La idea de blindar esa herramienta busca que los gobernadores peronistas dialoguistas no presten los votos de sus legisladores para cambiar la normativa. “Los que lo hagan, estarán allanando el camino a la reelección de Milei”, dijo en las últimas horas Kicillof.

El mensaje también mete presión en la negociación nacional porque el PJ busca acorralar a los gobernadores dialoguistas con la amenaza de armarles listas para disputarles el poder local.

El peronismo saca cuentas. Fuentes cercanas al encuentro que ocurrió días pasados aseguran que al Gobierno le faltan 7 votos en el Senado. “En Diputados los tienen, pero cada día le arañamos uno”, se envalentonan.

El PJ se abraza a las PASO no sólo para obturar el plan de Milei. Pretende conservar esa herramienta para poder definir su candidatura presidencial, una carrera en la que se va a anotar Axel Kicillof y posiblemente Sergio Massa. El tigrense, no obstante, empezó a menear la idea de que “haya un candidato nuevo”. No muchos le creyeron. “Quiere ser él”, dijeron fuentes no massistas.