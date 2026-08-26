Reformas económicas: Milei mide fuerzas en Diputados

El Gobierno de Javier Milei volverá a medir fuerzas hoy en la Cámara de Diputados. Desde las 12 -y en una sesión que promete extenderse varias horas-, el oficialismo buscará darle media sanción a un temario que incluye tres iniciativas consideradas prioritarias por la Casa Rosada: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La Libertad Avanza (LLA) confía en poder reunir los votos necesarios para avanzar con los proyectos, aunque se espera un debate maratónico por el alcance económico y político de las medidas.

Apoyada en el respaldo de bloques aliados, LLA no prevé mayores dificultades para reunir el quórum y avanzar con el paquete de leyes. Para la reforma del Banco Central, el oficialismo contaría con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y buena parte de Provincias Unidas, si bien dentro de ese espacio algunos legisladores podrían optar por la abstención.

El proyecto sobre la entidad monetaria constituye uno de los principales objetivos económicos del Gobierno. La iniciativa busca modificar de manera sustancial las funciones y las restricciones del Central. Entre sus principales disposiciones, establece que no podrá otorgar préstamos, adelantos transitorios ni comprar títulos públicos para asistir financieramente al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires o los municipios.

Además, la propuesta redefine el mandato de la entidad y establece como misión central preservar el valor de la moneda. De esta manera, se eliminan de la Carta Orgánica los objetivos vinculados con la promoción del empleo y el desarrollo económico con equidad social, incorporados durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Inocencia Fiscal

El segundo eje de la sesión será la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que el Gobierno pretende incentivar la incorporación de dólares al sistema financiero formal y facilitar la regularización de activos. El proyecto obtuvo dictamen después de que el oficialismo aceptara excluir a los funcionarios públicos del régimen, luego de la polémica generada por la adhesión al beneficio del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

La nueva iniciativa elimina los límites que establecía el régimen anterior para acceder al beneficio: el tope de ingresos anuales de $1.000 millones y el límite patrimonial de $10.000 millones. También incorpora una reducción permanente del 25% en las multas formales aplicables a las pequeñas y medianas empresas.

El oficialismo considera que cuenta con los votos para obtener la media sanción. En diciembre, una versión anterior del proyecto había reunido 130 votos, con el respaldo de LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal y aliados provinciales. En esta oportunidad, el peronismo y la izquierda mantienen su rechazo y algunos representantes de Provincias Unidas también podrían votar en contra.

Patentes y concesiones

La sesión incluirá además el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés). Ambos cuentan con media sanción del Senado. El primero quedaría convertido en ley, mientras que el segundo volvería a la Cámara alta para su ratificación final por una modificación introducida en Diputados.

A pedido de los laboratorios nacionales, la Cámara baja incorporó una reserva al capítulo II del PCT. Ese apartado habilita al INPI -el organismo encargado del registro de patentes- a apoyarse en informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras para analizar nuevas invenciones.

Para garantizar el quórum, el oficialismo también debió incorporar al temario algunas iniciativas impulsadas por bloques aliados y sectores de la oposición. Entre ellas figuran una reducción de la alícuota aplicable a la fécula de mandioca, promovida por legisladores misioneros, y reformas vinculadas con los fueros judiciales de Tucumán y Mar del Plata.

Sin embargo, el objetivo del oficialismo es más a largo plazo. Busca recomponer la relación con sectores dialoguistas y asegurarse los votos para una agenda legislativa que excede la sesión de hoy y que entre sus prioridades incluye la eliminación de las PASO y el Presupuesto 2027.