Reunión de la mesa política en la previa del debate

En la antesala de la sesión clave que tendrá lugar hoy en la Cámara de Diputados, el Gobierno volvió a reunir ayer a su mesa política en Casa Rosada.

El objetivo del encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue reducir a cero el margen de error en la previa del debate previsto para tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal.

Durante la reunión, que duró poco más de dos horas y media, la hermana del Presidente también brindó detalles de los primeros contactos del Gobierno con representantes del Episcopado, en el marco de la visita que en noviembre hará a la Argentina el Papa León XIV.

Entre los presentes estuvo además el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó que hoy brindará una conferencia de prensa para anunciar “importantes” medidas económicas.

A la mesa se sumó también la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según trascendió de fuentes oficiales, la funcionaria expuso sobre la situación en materia de educación, trabajo, niñez, familia y el funcionamiento de la Anses.

En este marco, el Gabinete acordó avanzar en un paquete de proyectos y medidas enfocadas en el área educativa que el Poder Ejecutivo enviará próximamente al Congreso.

En el plano parlamentario, la reunión sirvió para aceitar posturas dentro de un cronograma cargado. Como se dijo, en Diputados la atención estará puesta en la sesión que tendrá lugar hoy. En cuanto al Senado, se repasaron los preparativos para la jornada de mañana, abocada al tratamiento de los pliegos para la designación de jueces y la ratificación de diversos tratados internacionales.

Además de los mencionados, participaron de la cumbre libertaria el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Interior, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.