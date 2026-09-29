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Política y Economía

Retrocede el riesgo país y se acerca a los 600 puntos

Después de varias jornadas en alza. El Gobierno lo atribuyó al conflicto en Medio Oriente y a la suba de la tasa de interés en Estados Unidos

Por Redacción

Después de varias jornadas, el Riesgo País argentino cede al promediar las operaciones de este martes ante una rueda positiva de los bonos soberanos en dólares.

El indicador que elabora JP Morgan se ubica en 604 puntos básicos, con lo cual cae 24 unidades con relación al cierre de ayer, producto de una suba de los títulos soberanos de hasta 0,9%.

El vocero presidencial Adrián Ravier adjudicó el aumento del riesgo país a los shocks externos producto de la guerra en Medio Oriente y a la suba de la tasa de interés en Estados Unidos.

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