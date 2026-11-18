Con un final fuera de libreto, se cayó hoy por falta de quórum la sesión especial en la Cámara de Diputados en la que iba a tratarse un menú de proyectos impulsados por el Gobierno, entre los que se destacaban la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. A las 12.31, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por fracasada la convocatoria cuando el tablero apenas marcaba 126 legisladores sentados en sus bancas.

La bancada de la oposición festejó con algarabía la caída de la sesión y empezó a entonar la Marcha de las Malvinas. Fue clave la decisión de los diputados de Provincias Unidas de no sentarse en los escaños, pese a que estuvieron en el recinto. Tampoco se hicieron presentes los dos diputados del MID.

En una reacción desesperada, cuando faltaban escasos minutos para las 12.30, Menem cruzó audios con la presidenta del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, para persuadirla de que revea su postura, pero no tuvo éxito.

El temario también incluía los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercado Común del Sur –MERCOSUR–, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.