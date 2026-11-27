El riesgo país argentino registra una fuerte caída este viernes y vuelve a ubicarse por debajo de los 1.000 puntos básicos, luego de varias jornadas de volatilidad en los mercados financieros. El indicador elaborado por JP Morgan descendió hasta las 956 unidades, con un retroceso superior a los 100 puntos.

El movimiento se produjo en un contexto de mayor tranquilidad para los activos argentinos, luego de que el Gobierno consiguiera avances legislativos en el Congreso. Entre ellos se destacan la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la media sanción en Diputados del Presupuesto 2027 y el avance en el Senado de la reforma política que contempla la eliminación de las PASO para las elecciones del próximo año.

Estas decisiones generaron una reacción favorable en el mercado financiero, que venía atravesando varias ruedas marcadas por la incertidumbre y los movimientos bruscos en las cotizaciones.

Qué pasó con el dólar

En paralelo con la caída del riesgo país, el mercado cambiario también muestra movimientos. Según la cotización informada en la pizarra del Banco Nación, el dólar oficial minorista se ofrecía a $1.620 para la venta durante la mañana de este viernes. La evolución de las variables financieras será seguida de cerca por los inversores, especialmente después de las últimas jornadas de tensión que habían llevado nuevamente al riesgo país por encima de la barrera de los 1.000 puntos.

Con la baja registrada este viernes, el indicador volvió a perforar ese nivel de referencia y quedó en 956 unidades, en una jornada marcada por los avances políticos y legislativos del oficialismo.