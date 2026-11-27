Las elecciones de la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria (AERI), el sindicato que representa a trabajadores de ARBA, el Ministerio de Economía bonaerense, el Registro de la Propiedad y Lotería y Casinos, tuvieron un desenlace inesperado. Luego de una revisión del escrutinio, la oposición logró revertir el resultado inicial y se quedó con la conducción del gremio por una diferencia de apenas dos votos.

La Junta Electoral resolvió anular la mesa correspondiente al voto por correo y, tras excluir esos sufragios del recuento definitivo, proclamó ganadora a la Lista Azul - Agrupación 23 de Agosto, que lleva a Juan Ignacio Buss como candidato a secretario general. El resultado final quedó en 967 votos para la oposición contra 965 de la oficialista Lista Blanca - Agrupación 17 de Mayo, encabezada por Roberto Agustín Sequeira.

La resolución modificó por completo el escenario que se había conocido después de los comicios del 12 de noviembre. En aquel momento, el oficialismo había anunciado su victoria con 1.025 votos en el escrutinio provisorio, frente a los 990 que había obtenido la lista opositora.

El punto central de la controversia estuvo en la mesa número 26, correspondiente a los votos enviados por correo. La Lista Azul había presentado una impugnación al denunciar irregularidades en la distribución y recepción de los sobres electorales. La Junta Electoral hizo lugar al planteo por mayoría de tres de sus cinco integrantes y resolvió anular la totalidad de esa mesa.

Entre los argumentos de la resolución se mencionaron problemas con los plazos de entrega de la documentación, sobres enviados a domicilios laborales en lugar de las direcciones particulares declaradas por los afiliados y dificultades para garantizar la identidad de los votantes y el secreto del sufragio. De acuerdo con los datos del seguimiento postal, al 14 de noviembre había 76 envíos que no figuraban como entregados y otros 16 que no habían podido ser despachados por inconsistencias en las direcciones.

La anulación comprendió los 93 sobres que ya habían sido contabilizados provisoriamente y los restantes que fueron retirados del correo el 25 de noviembre, sin ser abiertos. También quedaron excluidos dos sufragios presenciales de afiliados de CABA que habían sido asignados a esa mesa.

El escrutinio definitivo comprendió las 25 mesas presenciales. Sobre un padrón de 3.173 afiliados habilitados, participaron 1.944 trabajadores. El resultado para la conducción provincial fue el siguiente:

- Lista Azul: 967 votos (49,74%).

- Lista Blanca: 965 votos (49,64%).

- Votos en blanco: 6.

- Votos anulados: 6.

En cuanto a las seccionales, la oposición se impuso en ARBA Casa Central, donde obtuvo 490 votos frente a los 312 del oficialismo, y en Registro de la Propiedad y Lotería, con 139 contra 111. La Lista Blanca, por su parte, ganó en las otras cuatro jurisdicciones: Ministerio de Economía, ARBA Interior, ARBA CABA y Gran Buenos Aires y Jubilados.

De esta forma, con la proclamación de la Lista Azul, Juan Ignacio Buss será el nuevo secretario general de AERI por los próximos cuatro años. Estará acompañado por Natalia Jimena Fiscella como secretaria adjunta y Miranda Elisa Bellantig en la Secretaría Gremial. La nueva comisión directiva también tendrá a Jorge Amílcar Matteozzi como prosecretario gremial, Julio Roberto Domínguez en Organización, Nemesio Arias en Servicios Sociales y Carlos Alberto Gómez de Saravia en Finanzas.

Las nuevas autoridades tienen previsto asumir el 16 de febrero de 2027, cuando finalicen los mandatos de la conducción actual. Sin embargo, el resultado abrió un nuevo capítulo en el conflicto interno. Desde la Lista Blanca adelantaron que desconocerán la proclamación de la oposición hasta que exista una resolución definitiva de la Justicia sobre el proceso electoral.

Así, AERI se encamina a un cambio histórico después de 65 años sin competencia entre listas a nivel provincial. Una elección que terminó definida por apenas dos votos y que modificará la conducción de uno de los sindicatos tradicionales de los trabajadores estatales bonaerenses.