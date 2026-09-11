Subió un poco menos: la inflación fue 1,7% en agosto

La inflación de agosto fue del 1,7% y acumuló un 21,3% desde enero, según informó el INDEC.

La variación mensual se desaceleró 0,4 puntos porcentuales frente a julio (2,1%). El IPC nacional acumuló un alza de 33,5% en los últimos 12 meses.

La división con mayor incremento durante agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó un 2,8%. En segundo lugar, se ubicó Educación, con una suba del 2,5%.

También quedaron por encima del nivel general Salud y Bienes y servicios varios, ambas con un aumento del 2,4%; Comunicación, con 2,3%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,1%. Restaurantes y hoteles, en tanto, subió 1,8%.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado bajó 0,6%, mientras que Recreación y cultura no registró variaciones durante agosto. Fueron las dos divisiones con menor variación a nivel nacional.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,7%, en línea con el nivel general, y fue la división con mayor incidencia en todas las regiones del país, impulsada principalmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres; frutas; y pan y cereales.

Al analizar las categorías que releva el INDEC, los precios regulados registraron el mayor incremento del mes, con una suba del 2,2%. Los principales aumentos estuvieron vinculados con electricidad, gas, transporte público y gastos de prepagas.

El IPC Núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, avanzó 1,8%, una décima por encima del índice general. Según el organismo, dentro de esta categoría incidieron las subas en alquiler de la vivienda y servicios culturales.

Los precios estacionales, en cambio, bajaron 0,9% durante agosto. La caída estuvo explicada principalmente por los menores precios de paquetes turísticos y prendas de vestir, aunque fue parcialmente compensada por las subas de verduras, tubérculos y legumbres y frutas.

En la comparación entre bienes y servicios también se observó una diferencia: los bienes aumentaron 1,4%, mientras que los servicios avanzaron 2% durante agosto.

POR REGIONES

Por regiones, las mayores variaciones mensuales se registraron en Noroeste, Noreste y Patagonia, todas con 1,8%. Cuyo igualó el promedio nacional, con 1,7%, mientras que GBA y la región Pampeana tuvieron las menores subas, ambas con 1,6%.

Según informó el INDEC, siete divisiones superaron el 1,7% del índice general: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2,8%; Educación 2,5%; Salud 2,4%; Bienes y servicios varios 2,4%; Comunicación 2,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco 2,1%; y Restaurantes y hoteles 1,8%.

Cuatro categorías se ubicaron por debajo del 1,7%, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas igualó el índice general: Transporte 1,5%; Equipamiento y mantenimiento del hogar 1,4%; Recreación y cultura 0%; y Prendas de vestir y calzado -0,6%.

REACCIONES

El Gobierno celebró el índice de inflación que difundió el Indec, que marcó un 1,7% en agosto. Fue la cifra más baja de 2026, por lo que implica un logro para el oficialismo, que pone a la desaceleración de los precios con uno de sus principales objetivos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el primero en reaccionar en las redes. “Fue la más baja en 14 meses”, destacó el funcionario, que recibió elogios por parte del presidente Javier Milei.

A través de su cuenta de X, Caputo remarcó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 1,7% mensual, la menor variación desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017.

En el mismo posteo, Caputo detalló que la inflación núcleo fue de 1,8% en el mes, mientras que los precios estacionales cayeron 0,9% y los regulados subieron 2,2%. También resaltó que la división Prendas de Vestir y Calzado marcó una baja de 0,6%, la segunda consecutiva y la séptima reducción nominal en los últimos 20 meses.

Más allá del dato puntual de agosto, Caputo también hizo hincapié sobre la tendencia de fondo a través de un promedio de los últimos tres meses, que sirve para suavizar saltos puntuales de un mes en particular tras el 2,1% registrado en julio. En ese sentido, el ministro de Economía remarcó que ese promedio se ubicó en 1,9% y viene bajando por quinto mes consecutivo, una señal de que la desaceleración no es un dato aislado sino un proceso sostenido en el tiempo.

La cifra generó reacción del presidente Javier Milei, quien retuiteó el posteo del Indec con la exclamación: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!”.

Con el mismo tono celebratorio, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que “tardará un mes más, un mes menos, pero si la políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal”. “A seguir por este camino. Felicitaciones ministro Caputo. VLLC!”, subrayó.