Súper Niño: la Provincia levanta la guardia y crea mesa interministerial para prevenir efectos

El Gobierno bonaerense creó una Mesa Interministerial para coordinar las acciones de prevención, preparación y respuesta ante los posibles efectos del fenómeno climático El Súper Niño, que podría provocar precipitaciones superiores a las normales en la provincia de Buenos Aires durante los próximos meses.

La medida fue dispuesta mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, y además, estableció que las contrataciones de bienes y servicios destinadas a atender sus consecuencias deberán tramitar con carácter prioritario.

El organismo será coordinado por el Ministerio de Gobierno e integrará a distintas áreas de la administración provincial, organismos públicos y la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). Entre sus objetivos figuran reducir los riesgos asociados a eventos climáticos extremos, fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, proteger a los sectores más vulnerables y minimizar los posibles perjuicios sobre la producción agropecuaria y los ecosistemas bonaerenses.

La mesa estará integrada por representantes de los ministerios de Gobierno, Economía, Salud, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Infraestructura y Servicios Públicos, Ambiente y Hábitat y Desarrollo Urbano. También participarán el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), la Autoridad del Agua, la Dirección de Vialidad y ABSA.

Uno de los puntos centrales de la norma es la prioridad administrativa para las contrataciones vinculadas con la preparación y atención de la emergencia climática. Los procedimientos para adquirir equipamiento, insumos y servicios deberán contar con una fundamentación específica y llevar de manera visible la identificación “Trámite preferencial - Atención por fenómeno ‘El Niño’”.

La mesa también tendrá a su cargo la coordinación de políticas de gestión ambiental y climática, la actualización de instrumentos de planificación y la promoción de mecanismos de cooperación con los municipios, universidades, instituciones científicas, sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil.

El pronóstico del clima en la mira

En los fundamentos del decreto, el Gobierno provincial citó las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que en un comunicado del 31 de julio informó sobre el fortalecimiento del fenómeno El Niño y anticipó que podría alcanzar la categoría de evento fuerte durante la primavera y el verano.

Según esas previsiones, el sudeste de Sudamérica, región que comprende a la provincia de Buenos Aires, se encuentra entre las zonas con mayor probabilidad de registrar precipitaciones superiores a las habituales durante el período agosto-octubre de 2026.

La norma aclara que ese escenario no constituye una predicción determinista sobre la cantidad de lluvia que se registrará ni implica que necesariamente ocurran eventos extremos en territorio bonaerense. Sin embargo, considera que las proyecciones justifican reforzar las medidas preventivas y la coordinación entre las distintas áreas del Estado.