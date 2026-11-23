Un fallo de la Corte Suprema de Justicia —firmado por los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz— representó un duro golpe judicial para el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino. Y en simultáneo, la Justicia tiene en su poder correos que exponen cómo la cúpula de la entidad intentó respaldar a última hora operaciones por U$S 19,4 millones con facturas "no oficiales" durante los allanamientos.

El máximo tribunal resolvió quitarle al juzgado federal de Zárate-Campana, a cargo de Adrián González Charvay, la causa que investiga la adquisición de una lujosa propiedad en Pilar y ordenó su radicación definitiva en el Juzgado Federal N° 3 de Comodoro Py, conducido por el juez Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González.

La resolución judicial quebró el intento de los dirigentes de concentrar los expedientes en el fuero de Campana. La Corte advirtió que la investigación no debe limitarse únicamente a determinar la titularidad del inmueble, sino que debe profundizar sobre una hipótesis de maniobra unitaria de lavado de activos e intermediación financiera irregular. En sus fundamentos, los ministros situaron en la histórica sede de Viamonte 1366 (Ciudad de Buenos Aires) el núcleo de las decisiones administrativas bajo sospecha de haber canalizado fondos fuera del sistema bancario y ocultado operaciones a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El expediente en el juzgado de Rafecas —originado hace diez meses a partir de una denuncia de Elisa Carrió— se encuentra en etapa de recepción de documentación digital procedente de Campana. Si bien el magistrado está postulado para ascender a la Cámara Nacional de Casación Penal, las fuentes judiciales prevén que permanezca en Retiro al menos hasta marzo.

Correos secretos, facturas "no oficiales" y la maniobra de U$S 19,4 millones

En medio del avance judicial, documentos secuestrados por los investigadores y difundidos por el diario La Nación revelaron una vertiginosa secuencia ocurrida el martes 30 de diciembre, a las 23:14 horas, al cierre de la jornada laboral. En ese momento, el equipo de contaduría de la AFA le hizo llegar al tesorero Pablo Toviggino un paquete de 34 facturas por un total de 19,4 millones de dólares.

Los comprobantes habían sido confeccionados ese mismo día, en su casi totalidad con numeración correlativa, y estaban dirigidos a TourProdEnter LLC, la firma radicada en el exterior encargada de recaudar los ingresos comerciales de la institución. La catarata de facturaciones se emitió en forma simultánea a los primeros allanamientos que el juez Luis Armella ejecutaba sobre la sede de la AFA y sobre la residencia del empresario Javier Faroni en Nordelta, apenas 48 horas después de que se hiciera pública la presunta derivación de al menos 42 millones de dólares hacia sociedades pantalla.

El cruce de correos electrónicos internos permitió reconstruir la trastienda de la operación:

16:46 horas: La responsable de Gestión de Proyectos de la AFA, Laura Sánchez, le envió un correo a la gerente de Administración y Control, Mónica Bouvet, con copia a Toviggino. En el mensaje indicaba: "Hola Mónica cómo estás, Pablo me pasó estos documentos, que te adjunto". Allí incluía 32 facturas y las instrucciones precisas para detallar el concepto: "Sponsoreo Selección Nacional. Agente Comercial Internacional contrato de (poner el nombre de la empresa de la invoice) y el monto equivalente al 70 % de la invoice (porque hay que restarle la comisión del 30 %)".

17:04 horas: Bouvet respondió manifestando su inquietud: "Los archivos que mandaste tienen dificultad para abrirlos, el tema es sensible y veo que hiciste facturas no oficiales". Toviggino permanecía copiado en el intercambio.

17:28 horas: Sánchez retrucó deslindando responsabilidades: "Mónica ahí va nuevamente, y yo no hice ninguna factura, cumplo en remitir las mismas cualquier cosa consultas con Pablo, gracias!". Adjuntó primeramente 14 archivos PDF denominados con la palabra "invoice" y, un minuto después, sumó otros 18 comprobantes.

La advertencia sobre la emisión de documentos "no oficiales" durante la realización de los operativos policiales se convirtió en una pieza clave que la Justicia analiza para determinar si se trató de borradores o de un intento de regularizar de urgencia los registros contables frente a las inspecciones.

La ruta de los U$S 400 millones de la Selección

El horizonte judicial de la conducción de la AFA se extiende al plano internacional. La explotación comercial de la marca del seleccionado argentino en el exterior generó ingresos por una cifra cercana a los 400 millones de dólares entre 2021 y 2025. El manejo de dichos contratos estuvo intermediado por la firma TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni.

Las auditorías efectuadas por el entonces titular de la IGJ, Daniel Vítolo, detectaron que en los balances contables de la AFA cerrados hasta 2024 tan solo se asentó el ingreso de 12 millones de dólares correspondientes a esos convenios. Ante las sospechas, Tapia argumentó públicamente que los contratos estipulaban un reparto donde el 70% de las ganancias debía ingresar a la institución y el 30% restante correspondía a la firma intermediaria.

Por estos movimientos financieros en territorio estadounidense, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI mantienen una causa abierta sobre la operatoria de TourProdEnter y las cuentas bancarias asociadas a la entidad madre del fútbol argentino.

En paralelo, la Corte Suprema frenó la pretensión de la dirigencia de mudar el domicilio legal de la AFA a un predio de Pilar para colocar su fiscalización bajo la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó sin efecto el criterio de la Cámara Civil y devolvió el control de legalidad contable al ámbito de la IGJ.

Testaferros, una mansión y autos de alta gama

El eje inicial sobre el cual se estructuró la pesquisa incluye una propiedad de 105.000 metros cuadrados situada en Villa Rosa (partido de Pilar), cuyo valor estimado alcanza los 20 millones de dólares. La titularidad formal del inmueble figura a nombre del monotributista Luciano Pantano y de su madre, la jubilada Ana Lucía Conte. No obstante, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que ambos habrían actuado como testaferros de Pablo Toviggino.

El entramado patrimonial bajo análisis judicial abarca además 54 vehículos registrados a nombre de la firma Real Central SRL, propiedades adicionales, caballos de salto y movimientos de divisas originados en la entidad deportiva.

Pero la Justicia investiga también una serie de transferencias directas efectuadas por la AFA entre los años 2022 y 2025 a empresas ligadas al entorno del tesorero Toviggino. De acuerdo con las actuaciones iniciadas por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, sobre la base de reportes de ARCA, la entidad giró 4.842.635 dólares a las sociedades Soma, Malte, Segon, Servicios Lindor y Servicios Neurus.

A pesar de que las transferencias figuraban justificadas bajo conceptos de servicios de seguridad y provisión de tecnología para el sistema VAR, los fiscales buscan determinar si se trató de contrataciones reales o de una estructura destinada al desvío de fondos. El sobreseimiento dictado en primera instancia por el juez González Charvay a favor de los allegados a los dirigentes fue apelado por el Ministerio Público y se encuentra en revisión ante la Cámara Federal de San Martín.

El mapa de causas contra la cúpula de la AFA

El frente legal que atraviesa a la conducción del fútbol argentino se despliega en diversos juzgados de la Ciudad de Buenos Aires:

Enriquecimiento Ilícito: El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita tramitan una denuncia orientada a auditar el crecimiento patrimonial de Claudio "Chiqui" Tapia.

Retención de aportes y facturas apócrifas: En el fuero Penal Económico, el juez Diego Amarante (Juzgado N° 5) encabeza dos expedientes. El primero investiga la retención indebida de más de $19.000 millones en impuestos y aportes previsionales de la AFA; el segundo analiza el uso de facturas apócrifas por $289 millones para simular erogaciones.

Administración fraudulenta y querella de Tofoni: En el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 11, la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi sustancian causas por irregularidades contables de los fondos recaudados en el exterior. Allí se suma la denuncia del empresario Guillermo Tofoni por administración fraudulenta en la comercialización de derechos deportivos, donde se menciona al contador santiagueño Fabián Marcelo Ramón Saracco y a Faroni.

Pese al complejo cuadro judicial y a haber sido autorizado a viajar al exterior hasta mediados de diciembre, Tapia mantiene su agenda internacional apostando a que una eventual reelección de Gianni Infantino al frente de la FIFA le brinde respaldo institucional frente al avance de los tribunales argentinos.