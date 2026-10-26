Testigos silentes de un deseo presidencial

En los primeros minutos de su intervención en la Fundación Faro el pasado viernes por la noche, en Puerto Madero, el presidente Javier Milei expuso un deseo personal en público, horas después de su sobreseimiento en la causa $LIBRA: que los periodistas se quemen en la hoguera.

En las mesas, escuchaban atentos integrantes de la burguesía nacional, empresarios, algunos aliados tácticos: Martín Migoya (CEO de Globant y socio de la AEA), Marcelo Sielecki (Laboratorios Elea), Rubén Cherñajovsky (Newsan), Martín Eurnekian (CEO de Aeropuertos Argentina), Juan Martín De La Serna (presidente de Mercado Libre), David Martínez (Fintech), Adrián Werthein (DirecTV), Francisco De Narváez (ChangoMás), Horacio Marín (YPF), Manuel Santos Uribelarrea (MSU Energy), Mariano Bosch (Adecoagro), Claudio Belocopitt (Swiss Medical) y Ricardo Markous (Tecpetrol) entre otros.

“Quiero preguntar: ¿ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor?”, dijo el Presidente. Milei sostuvo que “la Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial. Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron porque somos honestos, porque estamos limpios”.

En la cena de la Fundación Faro, presidida por el filósofo Agustín Laje, también se encontraban el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el viceministro de Justicia, Santiago Viola; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el vocero presidencial Adrián Ravier y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

¿A la Justicia?

Si bien afirmó en una entrevista radial que llevaría a la Justicia las denuncias contra los periodistas que hablaron del caso $Libra, el Presidente bajó un poco el tono y explicó que primero lo tiene que evaluar con sus abogados, aunque sostuvo que se trata de “un escándalo de proporciones mayúsculas”.

“Intentan generar caos para conseguir favores políticos. Nadie pidió disculpas por las aberraciones. Intentaron esmerilar con mentiras a la figura presidencial”, justificó. No solo a la prensa, sino que también cuestionó la conformación de la comisión investigadora de $Libra en el Congreso: “Es una irregularidad institucional enorme la creación de la Comisión”.