“Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”

“El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”

“Es el lugar que no descarta a las personas, sino que las incorpora a la vida social, apreciando y haciendo fructificar sus talentos y capacidades”

“Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”

“Imagino a miles de jóvenes como voluntarios a la gran historia de caridad que la fe sincera y sencilla del pueblo argentino ha escrito a lo largo de los siglos”