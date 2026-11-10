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Por Redacción

“Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”

“El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”

“Es el lugar que no descarta a las personas, sino que las incorpora a la vida social, apreciando y haciendo fructificar sus talentos y capacidades”

“Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”

“Imagino a miles de jóvenes como voluntarios a la gran historia de caridad que la fe sincera y sencilla del pueblo argentino ha escrito a lo largo de los siglos”

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