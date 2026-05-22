Luego del anuncio de la baja de las retenciones, anticipan récord histórico de la cosecha de la actual campaña

El ministro de Economía Luis Caputo informó que la producción de los seis principales cultivos a nivel nacional alcanzó las 163,2 millones de toneladas durante la campaña 2025/2026.

La cifra, basada en datos de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, representa un máximo histórico y un incremento del 21,25% en comparación con el ciclo anterior, indicó el jefe del Palacio de Hacienda en un posteo en redes sociales.

Según el desglose de los datos oficiales, el maíz registró una producción de 70 millones de toneladas, cifra que constituye un récord para los últimos 20 años, con un rendimiento promedio de 72 quintales por hectárea (qq/ha).

Por su parte, la soja alcanzó los 49,9 millones de toneladas, con un rinde promedio de 30,6 qq/ha.

El informe también destaca los resultados en otros cultivos:

- Trigo: 27,9 millones de toneladas, alcanzando el máximo de la serie histórica.

- Girasol: 7,4 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 23,4 qq/ha, lo que representa un récord histórico de producción para este cultivo.

- Cebada: 5,6 millones de toneladas.

- Sorgo: 2,4 millones de toneladas.