Tras la foto con Kicillof, a Manzano le dieron 20 años más en la compra de Metrogas

El ministerio de Economía le dio vía libre a la extensión de la licencia de distribución de gas a la empresa Metrogas, por lo que comienza a encaminarse la compra de la distribuidora por parte de EDENOR, propiedad de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

La noticia se conoce días después que Manzano se acercara al gobernador Axel Kicillof, con quien además mantuvo un encuentro en Nueva York y era uno de los puntos centrales para la operación era la situación de la licencia de Metrogas, que vence en diciembre de 2027 después de 35 años de vigencia.

De acuerdo a lo que se informó, el Gobierno y la compañía suscribieron un "Acuerdo de Prórroga de su Licencia" de distribución de gas natural por redes por un plazo adicional de 20 años", el cual tendrá vigencia "a partir del día 28 de diciembre de 2027", hasta fines de 2047.

Ahora, la extensión deberá ser aprobada por la Asamblea de Accionistas de Metrogas el próximo jueves 29 de octubre y luego por el presidente Javier Milei.

Esta prórroga era un paso formal que faltaba para concretar la venta del 70% de las acciones que hoy tiene la petrolera YPF a EDENOR, por un total de 780 millones de dólares, anunciada tiempo atrás.

EDENOR está controlada por el consorcio EDELCOS y es la principal distribuidora eléctrica de la Argentina, con 3,41 millones de clientes en el norte del AMBA.

Manzano ya posee una participación del 9,23% en Metrogas a través de Integra Gas Distribution.

Metrogas abastece a 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado de distribución de gas de la Argentina. Entre 2023 y 2025, la empresa duplicó su ganancia bruta, cuadruplicó su resultado operativo y redujo su endeudamiento a un tercio, desempeño que le permitió volver a distribuir dividendos entre sus accionistas por primera vez desde 2001, en un contexto de recomposición tarifaria iniciado en 2024.

El Enargas elevó al Poder Ejecutivo una recomendación para extender la licencia durante otros 20 años, posibilidad contemplada por la Ley de Bases, aunque la resolución todavía se encuentra pendiente.

“El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en dicha oferta, entre las que se incluyen la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las garantías de cumplimiento previstas”, informó YPF.

La adquisición permitiría al grupo controlante de EDENOR sumar la principal distribuidora de gas del país a la mayor distribuidora eléctrica, ampliando su presencia en los dos principales servicios públicos domiciliarios del área metropolitana.

Manzano, Vila y Filiberti adquirieron EDENOR en 2021, cuando Pampa Energía decidió vender la distribuidora para concentrar sus inversiones en generación eléctrica y gas.