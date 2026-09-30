Tras ser demorado, Máximo Kirchner denunció un intento de "disciplinamiento"

El diputado nacional y dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue demorado este miércoles durante un control vehicular situado en la localidad de Justo Daract, en la provincia de San Luis. El operativo se desencadenó luego de que las fuerzas de seguridad detectaran que la camioneta en la que circulaba poseía un pedido de secuestro vinculado a la causa Hotesur.

Según detalló el diario sanluiseño El Chorrillero, las autoridades procedieron a ordenar el secuestro del vehículo tras efectuar las verificaciones de rigor. El dirigente se encontraba en tránsito hacia la provincia de San Juan, lugar donde tiene programada para este jueves una agenda de reuniones con militantes y referentes del peronismo local.

Ante la trascendencia pública del episodio, el legislador difundió un descargo oficial donde brindó su versión de los hechos y apuntó contra el Poder Judicial. "Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros", comenzó explicando Kirchner en su texto. Acto seguido, remarcó que el uso del rodado nunca le trajo inconvenientes previos en otras jurisdicciones: "Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema en la Ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata".

Respecto al momento exacto de la retención por parte de las autoridades, el diputado detalló: "En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py". Asimismo, destacó que fue sometido a otros chequeos de tránsito durante la escala obligada: "También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo".

A pesar de que los reportes locales indicaron el secuestro definitivo de la unidad, Kirchner aseguró en su comunicado que finalmente le permitieron avanzar con su trayecto. "Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la justicia para que aclaren el entuerto", indicó el legislador, y agregó: "Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje".

En el cierre de su mensaje, el referente peronista lanzó duras críticas y vinculó el accionar de las fuerzas de seguridad y los magistrados con el contexto político actual. "Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos", sentenció. Fiel a su postura, concluyó el comunicado reafirmando su itinerario original: "No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco. Mañana nos vemos en San Juan".