El escenario financiero argentino atraviesa este viernes una rueda de marcada turbulencia signada por la venta masiva de títulos públicos y el incremento del riesgo país elaborado por JP Morgan, el cual cerró ayer en 931 puntos básicos tras avanzar más de 80 unidades en un solo día. Esta escalada profundiza el deterioro de los bonos soberanos y acumula un aumento superior al 60% en lo que va del año 2026, lo que vuelve a alejar la posibilidad de un regreso fluido del país a los mercados internacionales de crédito.

La menor predisposición al riesgo por parte de los inversores derivó en una mayor demanda de cobertura cambiaria. En las pantallas del Banco Nación, el dólar minorista avanzó cinco pesos para cerrar en un récord nominal de $1.585 para la venta, situándose como la opción más barata del mercado e impulsando la brecha cambiaria.

En el segmento mayorista, la divisa finalizó en torno a los $1.565, mientras que los tipos de cambio financieros mostraron avances considerables: el dólar contado con liquidación (CCL) escaló un 2,4% hasta ubicarse entre los $1.750 y los $1.771,66, mientras que el dólar MEP cerró en $1.643,76 con un alza del 0,9%. De este modo, la brecha entre el CCL y el tipo de cambio oficial se posicionó cerca del 10%, distanciándose de los niveles inferiores al 5% registrados durante la mayor parte del año.

Derrumbe de activos en Wall Street y presión por la devaluación en Brasil

El castigo a la deuda soberana también tuvo un claro correlato en el mercado accionario. Los ADR de empresas argentinas que cotizan en Nueva York sufrieron caídas generalizadas, con especial impacto sobre las entidades bancarias y tecnológicas, destacándose los retrocesos de Banco Supervielle, BBVA, Grupo Financiero Galicia y Globant. La corriente vendedora afectó en igual medida a la Bolsa porteña, donde el índice Merval acumula una pérdida del 15% en el mes de noviembre y una baja del 33% en lo que va de 2026.

El deterioro de las variables responde a una combinación de factores locales y del contexto externo. En el plano internacional pesaron la aversión al riesgo hacia los mercados emergentes, la firmeza de las tasas de interés estadounidenses y la cautela de Wall Street ante el sector tecnológico, donde índices como el S&P 500 cayeron más del 2%.

A este panorama se sumó la depreciación de la divisa en Brasil, donde el dólar rozó los 5,95 reales —motivando al Banco Central brasileño a vender USD 2.000 millones para frenar la suba—, lo que agrega presión sobre la competitividad cambiaria argentina.

El contrapunto entre el equipo económico, los fondos de Wall Street y la política

Ante la turbulencia financiera, el equipo económico integrado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro José Luis Daza y los directivos del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, transmitió tranquilidad en encuentros privados con representantes de la banca privada y consultoras. Desde la conducción económica sostienen que los flujos de divisas se mantendrán sólidos gracias al aporte de la cosecha agrícola, el sector energético y el superávit comercial, descartando una crisis cambiaria.

Además, argumentan que los bancos y los inversores extranjeros ya han desarmado gran parte de sus posiciones en pesos, por lo que no prevén una huida masiva adicional hacia la divisa norteamericana que comprometa las reservas.

Sin embargo, en el mercado prevalece una postura más cautelosa. La tasa forward entre los bonos en dólares con vencimiento en 2027 y 2028 pasó del 11% al 29%, evidenciando que la preocupación de los inversores está vinculada al escenario electoral de 2027. Informes de la City señalan que importantes fondos de inversión de Wall Street, entre los que figura BlackRock a través de Larry Fink, mantendrán una orden de cautela y pausarán nuevas compras de títulos argentinos hasta tener mayor previsibilidad política.

En paralelo, trascendió que dentro del Poder Ejecutivo existen tensiones entre el equipo económico y la conducción política encabezada por Karina Milei respecto a la marcha de la economía y las estrategias para afrontar los próximos comicios.

Muralla de vencimientos en pesos y posibles efectos sobre las tasas de interés

La persistencia de las presiones financieras genera inquietud sobre la evolución de las tasas de interés y su eventual impacto en el nivel de actividad económica. Según estimaciones de la consultora LCG, el Tesoro deberá encarar una abultada agenda de compromisos en el mercado doméstico, con vencimientos calculados en $25 billones durante la tercera semana de noviembre, $37 billones en diciembre y $42 billones en enero.

Para lograr la renovación de estos títulos en pesos y divisas, las autoridades podrían verse obligadas a ofrecer rendimientos más atractivos a los inversores o convalidar una mayor tasa de interés en el mercado secundario. Por ello, los operadores de la City porteña siguen con atención la apertura de las próximas ruedas para evaluar si los activos argentinos logran consolidar un piso o si continuará el castigo sobre las cotizaciones financieras.