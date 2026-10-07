La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que ordenó a Aguas Bonaerenses S.A. iniciar obras para asegurar la calidad y potabilidad del agua de red en Bragado, especialmente por los niveles de arsénico detectados.

La decisión del máximo tribunal rechazó por inadmisible el planteo de ABSA contra una sentencia que obligaba a la empresa a comenzar, en un plazo de 180 días, los trabajos necesarios para mejorar el suministro domiciliario en esa ciudad bonaerense.

La causa se originó en 2013, a partir de una demanda impulsada por vecinos preocupados por la presencia de arsénico en el agua de la zona.

Según el material incorporado al expediente, pruebas técnicas, entre ellas informes de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la UBA, confirmaron niveles de arsénico de hasta 0,07 mg/l en el agua de Bragado, por encima de los límites permitidos.

En 2021, el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 del Departamento Judicial de Mercedes ordenó a ABSA iniciar las obras necesarias para asegurar la calidad y potabilidad del agua de red de uso domiciliario, con especial atención al contenido de arsénico, que no podrá superar los 0,01 mg/l.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó luego esa decisión, mientras que la Suprema Corte bonaerense rechazó el recurso extraordinario de la empresa y ratificó el fallo.

ABSA acudió entonces a la Corte Suprema de la Nación con el argumento de que la sentencia afectaba la autonomía regulatoria provincial y le exigía un parámetro de calidad de agua que, según sostuvo, la ley no requería.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron inadmisible la presentación y dejaron firme la obligación de avanzar con las obras en Bragado.f