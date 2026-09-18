Un video muestra que Cristina Kirchner tenía un vestidor con puerta blindada

En el marco del juicio de la denominada "Causa Cuadernos", se conoció un nuevo video del allanamiento al departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner, en 2018, en el que se ve un vestidor con la particularidad de tener una puerta blindada.

Las imágenes fueron presentadas a pedido de la Fiscalía, durante el testimonio del comisario Juan Carlos Barrales, quien estuvo a cargo del operativo en el inmueble de Juncal y Uruguay, en Recoleta. La defensa de la ex mandataria se opuso, pero el Tribunal dio el visto bueno para que se exhibieran.

De acuerdo al testimonio de Barrales, la puerta blindada "estaba atrás de la cama" y daba a un vestidor, la cual mientras inspeccionaban “se cerró” y fue nuevamente abierta por el secretario privado de Cristina Kirchner para continuar con el operativo ordenado por el entonces juez Claudio Bonadío, el cual se realizó junto a miembros de la Gendarmería Nacional y dos testigos.

Las imágenes muestran el espacio donde está el vestidor de la ex presidenta, donde se pueden observar distintos tipos de prendas y en especial una gran cantidad de carteras, además de otros objetos personales.

Barrales afirmó que estuvo presente en el operativo y respecto de la puerta blindada, el comisario señaló que estaba en la que “supusimos era la habitación matrimonial, porque había almohadones con las iniciales de Néstor Kirchner y la ex presidenta”.

La defensa de Cristina Kirchner había solicitado frenar la exposición de los videos con críticas a la fiscal Fabiana León. Tras un cuarto intermedio, los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero decidieron no hacer lugar al pedido y continuar con los videos, aunque solicitó a la fiscal que puntualice los puntos a mostrar, mientras que el magistrado Germán Castelli votó en disidencia.

Barrales también mencionó que el departamento tenía un sistema de vigilancia interno, que si bien dijo que era algo “poco habitual” con respecto a otros allanamientos que había hecho, mencionó que “es esperable” que haya un sistema de seguridad “particular” ya que se trata de una persona pública.