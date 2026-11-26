El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra y consiguió media sanción en el Senado. La iniciativa contempla suspender las primarias en 2027 e incorpora cambios en la Ficha Limpia, la Boleta Única de Papel y la afiliación a los partidos políticos.

El Senado de la Nación aprobó este jueves la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, con 43 votos afirmativos y 29 negativos. La iniciativa consiguió media sanción y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

El proyecto establece la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. Además, incorpora modificaciones permanentes al sistema electoral, entre ellas la afiliación digital a los partidos políticos y la posibilidad de votar por lista completa mediante la Boleta Única de Papel.

Otro de los puntos centrales es la incorporación de Ficha Limpia, que impedirá ser precandidatos o candidatos a cargos electivos nacionales a quienes tengan una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia. También se prevé extender esa limitación a determinados funcionarios públicos y establecer un debate presidencial obligatorio para los candidatos que lleguen a una segunda vuelta.

La votación reunió el respaldo de La Libertad Avanza, sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales. En cambio, el rechazo estuvo concentrado principalmente en el bloque Justicialista y otros espacios opositores. No hubo abstenciones ni ausencias: los 72 integrantes de la Cámara alta participaron de la votación.

Cómo votó cada senador

A favor: 43 votos

Maximiliano Abad (UCR, Buenos Aires).

Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza, San Luis).

Romina María Almeida (La Libertad Avanza, Entre Ríos).

Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza, Córdoba).

Carlos Omar Arce (Movimiento por Misiones, Misiones).

Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza, San Luis).

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza, Jujuy).

Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza, Jujuy).

Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza, Entre Ríos).

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza, CABA).

José María Carambia (Movere, Santa Cruz).

Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza, Neuquén).

Julieta Corroza (La Neuquinidad, Neuquén).

Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego).

Andrea Marcela Cristina (Frente PRO, Chubut).

Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas, Corrientes).

Flavio Sergio Fama (UCR, Catamarca).

Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza, Río Negro).

Natalia Elena Gadano (Movere, Santa Cruz).

Eduardo Horacio Galaretto (UCR, Santa Fe).

Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza, Chaco).

Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO, Misiones).

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza, Salta).

María Victoria Huala (Frente PRO, La Pampa).

Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza, Córdoba).

Mariana Juri (UCR, Mendoza).

Daniel Ricardo Kroneberger (UCR, La Pampa).

Claudia Cecilia López (La Libertad Avanza, La Rioja).

Carolina Losada (UCR, Santa Fe).

Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza, Neuquén).

María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego).

Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza, CABA).

Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza, San Juan).

María Emilia Orozco (La Libertad Avanza, Salta).

Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza, Formosa).

Sonia Elizabeth Rojas Decut (Movimiento por Misiones, Misiones).

Flavia Gabriela Royon (Primero los Salteños, Salta).

Silvana Lorena Schneider (UCR, Chaco).

Rodolfo Alejandro Suárez (UCR, Mendoza).

Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut, Chubut).

Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR, Corrientes).

Alejandra María Vigo (Provincias Unidas, Córdoba).

Eduardo Alejandro Vischi (UCR, Corrientes).

En contra: 29 votos

Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal, Catamarca).

Beatriz Luisa Ávila (Independencia, Tucumán).

Adán Humberto Bahl (Justicialista, Entre Ríos).

Daniel Pablo Bensusán (Justicialista, La Pampa).

Jorge Milton Capitanich (Justicialista, Chaco).

Lucía Benigna Corpacci (Justicialista, Catamarca).

Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista, Buenos Aires).

Juliana Di Tullio (Justicialista, Buenos Aires).

Anabel Fernández Sagasti (Justicialista, Mendoza).

María Celeste Giménez Navarro (Justicialista, San Juan).

María Teresa Margarita González (Justicialista, Formosa).

Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista, Santa Cruz).

Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista, Santa Fe).

Carlos Alberto Linares (Justicialista, Chubut).

Cándida Cristina López (Justicialista, Tierra del Fuego).

María Florencia López (Justicialista, La Rioja).

Juan Luis Manzur (Justicialista, Tucumán).

Ana Inés Marks (Justicialista, Río Negro).

José Miguel Ángel Mayans (Justicialista, Formosa).

Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal, Tucumán).

María Carolina Moisés (Convicción Federal, Jujuy).

Elia Esther del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago, Santiago del Estero).

José Emilio Neder (Justicialista, Santiago del Estero).

Mariano Recalde (Justicialista, CABA).

Jesús Fernando Rejal (Justicialista, La Rioja).

Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal, San Luis).

Martín Ignacio Soria (Justicialista, Río Negro).

Sergio Mauricio Uñac (Justicialista, San Juan).

Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago, Santiago del Estero).