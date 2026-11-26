El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra y consiguió media sanción en el Senado. La iniciativa contempla suspender las primarias en 2027 e incorpora cambios en la Ficha Limpia, la Boleta Única de Papel y la afiliación a los partidos políticos.
El Senado de la Nación aprobó este jueves la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, con 43 votos afirmativos y 29 negativos. La iniciativa consiguió media sanción y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
El proyecto establece la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. Además, incorpora modificaciones permanentes al sistema electoral, entre ellas la afiliación digital a los partidos políticos y la posibilidad de votar por lista completa mediante la Boleta Única de Papel.
Otro de los puntos centrales es la incorporación de Ficha Limpia, que impedirá ser precandidatos o candidatos a cargos electivos nacionales a quienes tengan una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia. También se prevé extender esa limitación a determinados funcionarios públicos y establecer un debate presidencial obligatorio para los candidatos que lleguen a una segunda vuelta.
La votación reunió el respaldo de La Libertad Avanza, sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales. En cambio, el rechazo estuvo concentrado principalmente en el bloque Justicialista y otros espacios opositores. No hubo abstenciones ni ausencias: los 72 integrantes de la Cámara alta participaron de la votación.
Cómo votó cada senador
A favor: 43 votos
- Maximiliano Abad (UCR, Buenos Aires).
- Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza, San Luis).
- Romina María Almeida (La Libertad Avanza, Entre Ríos).
- Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza, Córdoba).
- Carlos Omar Arce (Movimiento por Misiones, Misiones).
- Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza, San Luis).
- Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza, Jujuy).
- Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza, Jujuy).
- Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza, Entre Ríos).
- Patricia Bullrich (La Libertad Avanza, CABA).
- José María Carambia (Movere, Santa Cruz).
- Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza, Neuquén).
- Julieta Corroza (La Neuquinidad, Neuquén).
- Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego).
- Andrea Marcela Cristina (Frente PRO, Chubut).
- Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas, Corrientes).
- Flavio Sergio Fama (UCR, Catamarca).
- Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza, Río Negro).
- Natalia Elena Gadano (Movere, Santa Cruz).
- Eduardo Horacio Galaretto (UCR, Santa Fe).
- Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza, Chaco).
- Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO, Misiones).
- Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza, Salta).
- María Victoria Huala (Frente PRO, La Pampa).
- Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza, Córdoba).
- Mariana Juri (UCR, Mendoza).
- Daniel Ricardo Kroneberger (UCR, La Pampa).
- Claudia Cecilia López (La Libertad Avanza, La Rioja).
- Carolina Losada (UCR, Santa Fe).
- Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza, Neuquén).
- María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego).
- Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza, CABA).
- Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza, San Juan).
- María Emilia Orozco (La Libertad Avanza, Salta).
- Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza, Formosa).
- Sonia Elizabeth Rojas Decut (Movimiento por Misiones, Misiones).
- Flavia Gabriela Royon (Primero los Salteños, Salta).
- Silvana Lorena Schneider (UCR, Chaco).
- Rodolfo Alejandro Suárez (UCR, Mendoza).
- Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut, Chubut).
- Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR, Corrientes).
- Alejandra María Vigo (Provincias Unidas, Córdoba).
- Eduardo Alejandro Vischi (UCR, Corrientes).
En contra: 29 votos
- Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal, Catamarca).
- Beatriz Luisa Ávila (Independencia, Tucumán).
- Adán Humberto Bahl (Justicialista, Entre Ríos).
- Daniel Pablo Bensusán (Justicialista, La Pampa).
- Jorge Milton Capitanich (Justicialista, Chaco).
- Lucía Benigna Corpacci (Justicialista, Catamarca).
- Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista, Buenos Aires).
- Juliana Di Tullio (Justicialista, Buenos Aires).
- Anabel Fernández Sagasti (Justicialista, Mendoza).
- María Celeste Giménez Navarro (Justicialista, San Juan).
- María Teresa Margarita González (Justicialista, Formosa).
- Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista, Santa Cruz).
- Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista, Santa Fe).
- Carlos Alberto Linares (Justicialista, Chubut).
- Cándida Cristina López (Justicialista, Tierra del Fuego).
- María Florencia López (Justicialista, La Rioja).
- Juan Luis Manzur (Justicialista, Tucumán).
- Ana Inés Marks (Justicialista, Río Negro).
- José Miguel Ángel Mayans (Justicialista, Formosa).
- Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal, Tucumán).
- María Carolina Moisés (Convicción Federal, Jujuy).
- Elia Esther del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago, Santiago del Estero).
- José Emilio Neder (Justicialista, Santiago del Estero).
- Mariano Recalde (Justicialista, CABA).
- Jesús Fernando Rejal (Justicialista, La Rioja).
- Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal, San Luis).
- Martín Ignacio Soria (Justicialista, Río Negro).
- Sergio Mauricio Uñac (Justicialista, San Juan).
- Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago, Santiago del Estero).
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