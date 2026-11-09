Victoria Villarruel denunció que el Gobierno la excluyó de la misa del Papa León XIV en Palermo

La interna entre Victoria Villarruel y el gobierno que comanda Javier Milei no se detiene ni siquiera con la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. Este lunes, la vicepresidenta de la Nación denunció que no fue invitada a la multitudinaria misa que dio el Sumo Pontífice en Palermo.

“Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad. Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”, señaló la titular del Senado cuando fue consultada por un usuario de X sobre su ausencia en el evento.

Cabe señalar que Villarruel tampoco fue invitada a la recepción oficial que se le hizo al Papa el domingo en Casa Rosada, apenas llegó al país. De todas formas, sí se la invitó a la reunión con la dirigencia política horas después en el Palacio Libertad.

En ese marco, sorprendió que al finalizar su discurso y antes de retirarse del auditorio, León XIV se acercó a saludar a la vicepresidenta que se encontraba sentada en primera fila. La transmisión oficial evitó el plano y, en cambio, fueron los celulares de los presentes los que captaron el momento.

Villarruel y Milei mantienen una guerra a cielo abierto desde mediados de 2024 cuando el frágil vínculo con el que atravesaron la última parte de la campaña presidencial terminó por romperse. Hoy, la vicepresidenta es aislada y excluida de actividades oficiales.