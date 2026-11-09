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Victoria Villarruel denunció que el Gobierno la excluyó de la misa del Papa León XIV en Palermo

La vicepresidenta reveló en sus redes sociales que no recibió la acreditación oficial para ingresar al evento multitudinario en el barrio porteño

Por Redacción

La interna entre Victoria Villarruel y el gobierno que comanda Javier Milei no se detiene ni siquiera con la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. Este lunes, la vicepresidenta de la Nación denunció que no fue invitada a la multitudinaria misa que dio el Sumo Pontífice en Palermo.

Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad. Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”, señaló la titular del Senado cuando fue consultada por un usuario de X sobre su ausencia en el evento.

Cabe señalar que Villarruel tampoco fue invitada a la recepción oficial que se le hizo al Papa el domingo en Casa Rosada, apenas llegó al país. De todas formas, sí se la invitó a la reunión con la dirigencia política horas después en el Palacio Libertad.

En ese marco, sorprendió que al finalizar su discurso y antes de retirarse del auditorio, León XIV se acercó a saludar a la vicepresidenta que se encontraba sentada en primera fila. La transmisión oficial evitó el plano y, en cambio, fueron los celulares de los presentes los que captaron el momento.

Villarruel y Milei mantienen una guerra a cielo abierto desde mediados de 2024 cuando el frágil vínculo con el que atravesaron la última parte de la campaña presidencial terminó por romperse. Hoy, la vicepresidenta es aislada y excluida de actividades oficiales.

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