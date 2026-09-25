Zona Fría: uno por uno, así votaron los senadores

El proyecto impulsado por el oficialismo para modificar y recortar el régimen de subsidios de zonas frías resultó aprobado en el Senado por 38 votos a favor y 8 en contra. El peronismo intentó infructrosamente dejar sin quórum la sesión para evitar que se aprobara la iniciativa, razón por la cual la gran mayoría de sus senadores no estuvo presente al momento de la votación.

Los votos a favor fueron aportadas por los 19 legisladores de La Libertad Avanza, los tres del PRO, tres de la UCR (Flavio Fama, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela) y un conjunto de legisladores de bloques provinciales. La bancada del radicalismo se dividió, ya que seis de los senadores votaron en contra (Mariana Juri, Rodolfo Suárez, Maximiliano Abad, Eduardo Galaretto, Carolina Losada y Daniel Kroneberger).

Dentro del espectro de "dialoguistas" aliados, votaron a favor de la reducción del régimen de subsidios por zona fría los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones), la neuquina Julieta Corroza (La Neuquinidad), la tucumana Beatriz Ávila (Independencia), la jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal), la salteña Flavia Royón (Primero los Salteños), la chubutense Edith Terenzi (Despierta Chubut) y el correntino Carlos Espínola (Provincias Unidas).

También avalaron el nuevo régimen los senadores peronistas Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. En cambio, los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia votaron en contra por el impacto que tendrá en su provincia el ajuste de los subsidios en la tarifa de gas.

Así votaron los senados el proyecto de Zona Fría

A continuación, te presento el listado detallado de los senadores con la provincia que representan en cada caso para la votación del proyecto de reducción del régimen de zona fría del 24 de septiembre de 2026:

Votos a Favor (38)

La Libertad Avanza (19)

Bartolomé Abdala (San Luis)

Romina Almeida (Córdoba)

Ezequiel Atauche (Jujuy)

Ivanna Arrascaeta (San Luis)

Yolanda Asfora (San Luis)

Vilma Bedia (Jujuy)

Andrea Cristina (Chubut)

Juan Cruz Godoy (Corrientes)

Gonzalo Guzmán Coraita (Catamarca)

Luis Juez (Córdoba)

Nadia Márquez (Neuquén)

María Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego)

Agustín Monteverde (Buenos Aires)

Bruno Olivera Lucero (San Juan)

María Emilia Orozco (Salta)

Juan Carlos Pagotto (La Rioja)

Francisco Paoltroni (Formosa)

Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires)

PRO (3)

Andrea Cristina (Chubut)

Enrique Goerling Lara (Misiones)

María Victoria Huala (La Pampa)

Unión Cívica Radical (3)

Flavio Fama (Catamarca)

Eduardo Vischi (Corrientes)

Mercedes Valenzuela (Corrientes)

Bloques Provinciales (8)

Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones - Movimiento por Misiones)

Julieta Corroza (Neuquén - La Neuquinidad)

Beatriz Ávila (Tucumán - Independencia)

Carolina Moisés (Jujuy - Convicción Federal)

Flavia Royón (Salta - Primero los Salteños)

Edith Terenzi (Chubut - Despierta Chubut)

Carlos Espínola (Corrientes - Provincias Unidas)

Peronismo (2)

Guillermo Andrada (Catamarca)

Sandra Mendoza (Tucumán)

Votos en Contra (8)

Unión Cívica Radical (6)

Mariana Juri (Mendoza)

Rodolfo Suárez (Mendoza)

Maximiliano Abad (Buenos Aires)

Eduardo Galaretto (Santa Fe)

Carolina Losada (Santa Fe)

Daniel Kroneberger (La Pampa)

Por Santa Cruz (2)

Natalia Gadano (Santa Cruz)

José Carambia (Santa Cruz)