Marchan al municipio para pedir por joven muerta y denuncian que policía defiende narcos

Vecinos y familiares protestaron frente al edificio del municipio de Quilmes para denunciar la presunta protección policial a bandas de narcotraficantes tras el asesinato de la joven de 27 años ocurrido ayer. Los manifestantes exigieron respuestas urgentes a las autoridades locales luego de un violento enfrentamiento armado entre clanes familiares en la villa El Monte que dejó un saldo trágico con una víctima fatal y otra mujer de 67 años herida de bala.

El conflicto desató una pueblada en la zona donde los habitantes incendiaron un móvil policial y bloquearon el paso de los bomberos. Gaspar Destefano, secretario de Seguridad del Municipio de Quilmes, confirmó la existencia de una disputa histórica entre las familias involucradas mientras los vecinos señalaron la complicidad de efectivos con los búnkers de la zona.

La investigación judicial derivó en la detención de tres personas durante la madrugada del miércoles, incluyendo a una agente de la Policía de la Ciudad, a una oficial de la Policía Bonaerense y al hermano de esta última. Los peritos forenses determinaron que el arma homicida pertenece a la integrante de la fuerza porteña.

Los incidentes provocaron heridos adicionales entre los uniformados desplegados en el operativo. El personal médico asistió a un efectivo policial por la inhalación de humo y a otro agente por un traumatismo en una pierna tras recibir el impacto de una piedra arrojada por los manifestantes.