Modifican el ingreso a un jardín tras la muerte del bebé

Autoridades educativas modificaron este lunes el acceso principal al Jardín de Infantes N° 949 de Quilmes mediante un nuevo protocolo implementado tras el trágico fallecimiento de un bebé recién nacido que sufrió golpes fatales por la caída de una palta en las inmediaciones del establecimiento. La fiscalía investiga el caso como homicidio culposo.

El trágico episodio ocurrió cuando la madre del bebé caminaba hacia el jardín con el objetivo de buscar a otro menor de edad. La mujer aclaró que el objeto contundente que impactó contra el niño consistió en una palta y no en una rama tal como trascendió en las primeras versiones policiales.

La víctima permaneció internada en el Sanatorio de la Trinidad hasta que los médicos constataron su deceso el pasado domingo. Las autoridades judiciales recaratularon la causa penal originalmente caratulada como lesiones culposas hacia la figura legal de homicidio culposo bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9.

La secretaria Andrea Sánchez ordenó el secuestro inmediato de la historia clínica completa del bebé y dispuso el traslado del cuerpo hacia la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Los funcionarios judiciales y los inspectores distritales visitaron el establecimiento educativo para supervisar las actuaciones sumariales pertinentes.

Los responsables del establecimiento fijaron la nueva entrada y salida peatonal por la calle Mitre al 364 a través del sector correspondiente al colegio secundario. Los investigadores continúan con las diligencias procesales orientadas a establecer las responsabilidades penales del caso en la zona de Conesa.