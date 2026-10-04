Cáncer de mama: cuántos casos se registran

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres de la provincia de Buenos Aires y representa una de las principales causas de muerte por cáncer. En el territorio bonaerense se diagnostican alrededor de 8.500 casos nuevos por año y se registran entre 2.200 y 2.300 muertes anuales por esta enfermedad.

En el Gran La Plata, integrado por La Plata, Berisso y Ensenada, no existe una serie pública actualizada que permita establecer con precisión cuántos casos nuevos se diagnostican cada año. La Región Sanitaria XI cuenta con un programa específico de prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento, mientras que el Sistema de Información de Tamizaje registra la actividad vinculada con los estudios, pero no equivale a un registro poblacional de todos los casos.

Los antecedentes de la Universidad Nacional de La Plata permiten dimensionar parte de la situación local. Un estudio sobre pacientes de La Plata y alrededores analizó 122 casos de cáncer de mama tratados con radioterapia. Otro trabajo, realizado sobre pacientes atendidas entre 2008 y 2013, registró una edad promedio de diagnóstico de 63 años y analizó las características de los tumores y el compromiso ganglionar.

A nivel provincial, la estrategia de detección también tuvo cambios recientes. Desde 2025, Buenos Aires amplió la recomendación de mamografía para mujeres sin antecedentes personales o familiares de cáncer de mama desde los 40 hasta los 75 años.

Entre 2021 y 2024 se registraron 96.429 mamografías de personas con cobertura pública exclusiva.

En paralelo, la mortalidad muestra una tendencia diferente. A nivel nacional, la tasa ajustada de mortalidad por cáncer de mama descendió de manera sostenida durante las últimas dos décadas y llegó a 15,8 muertes cada 100.000 mujeres en 2022.

Para el Gran La Plata, la falta de una serie epidemiológica pública unificada impide establecer una evolución precisa de los casos nuevos durante los últimos años. Los datos disponibles permiten, en cambio, observar el peso de la enfermedad, la expansión de las estrategias de detección y la infraestructura sanitaria destinada a su diagnóstico y tratamiento.