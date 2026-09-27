La soledad, un problema de salud pública

Según el informe publicado por el organismo en 2025, aproximadamente una de cada seis personas en el mundo experimenta soledad. Entre adolescentes y jóvenes, la proporción es todavía mayor: alrededor de uno de cada cinco manifiesta sentirse solo.

El concepto de conexión social no se refiere simplemente a la cantidad de personas que alguien tiene alrededor. La OMS diferencia entre estar acompañado y sentirse conectado. Una persona puede vivir rodeada de familiares, compañeros o amigos y, aun así, experimentar soledad cuando existe una distancia entre los vínculos que tiene y aquellos que necesita o desea.

La cuestión adquiere particular relevancia durante la adolescencia y la juventud, etapas en las que los vínculos con pares y los espacios de pertenencia adquieren un peso importante. En ese contexto, el desafío no consiste necesariamente en eliminar las pantallas o reemplazar la vida digital por una vida completamente presencial, sino en generar oportunidades concretas para establecer relaciones significativas.

La expansión de las redes sociales y las aplicaciones multiplicó las posibilidades de comunicación. Hay más contactos, grupos, mensajes e interacciones disponibles que en cualquier otro momento. Pero esa posibilidad de conexión permanente no garantiza, por sí misma, una sensación de compañía.

Por eso, la discusión sobre la soledad también puede trasladarse a los espacios cotidianos. La familia, la escuela, los clubes y otros ámbitos comunitarios pueden ofrecer oportunidades para que adolescentes y jóvenes encuentren grupos de pertenencia y construyan relaciones.

En ese sentido, el problema no pasa solamente por cuánto tiempo se permanece frente a una pantalla. También importa qué posibilidades existen para encontrarse con otros: compartir una comida, practicar una actividad, conversar, jugar, organizar un plan o simplemente pasar un tiempo juntos sin una actividad específica.

La conexión social, desde esta perspectiva, no depende únicamente de tener acceso a otras personas. Requiere tiempo, presencia y oportunidades para construir vínculos que permitan sentirse parte de un grupo.