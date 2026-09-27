Las memorias ya no son lo que eran: ahora también sirven para ajustar cuentas

De los príncipes a las estrellas de Hollywood, las figuras públicas encontraron en los libros una nueva forma de contar su versión de los hechos. Vulnerabilidad, secretos, conflictos familiares y acusaciones se mezclan en un género que también funciona como una fuente de exposición.

Durante mucho tiempo, escribir memorias parecía una actividad reservada para el final de una carrera. El protagonista esperaba haber acumulado suficientes experiencias para mirar hacia atrás y ordenar una vida. Hoy el mecanismo es bastante diferente: una persona famosa puede publicar sus recuerdos cuando todavía está en plena actividad y, sobre todo, cuando tiene algo que contar.

Las memorias de celebridades se convirtieron así en un género en el que la intimidad tiene casi tanto peso como la trayectoria profesional. Ya no alcanza con repasar películas, discos, premios o cargos. El lector espera saber qué ocurrió detrás de escena, qué relaciones se rompieron, qué episodios fueron difíciles y, muchas veces, quién tuvo la culpa.

El fenómeno alcanzó una de sus expresiones más evidentes con Spare, el libro publicado por el príncipe Harry en enero de 2023. En su primer día de venta en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá se comercializaron más de 1,43 millones de ejemplares, según Penguin Random House. La cifra convirtió a esas primeras 24 horas en el mayor lanzamiento para un libro de no ficción en la historia de la editorial.

No se trataba solamente de una autobiografía. Harry utilizó el libro para reconstruir episodios de su infancia, la muerte de Diana, su relación con Guillermo y su salida de la vida institucional de la familia real. Buena parte de la expectativa alrededor del libro estuvo vinculada precisamente con aquello que podía revelar sobre otras personas.

La lógica se repite fuera de los palacios. En los últimos años publicaron memorias artistas, actores, músicos, deportistas y figuras nacidas en las redes sociales. En muchos casos, el atractivo está menos en conocer una carrera ya conocida que en acceder a una versión personal de acontecimientos que el público cree conocer.

Un análisis en 2025 señalaba que, dentro del mercado de memorias de celebridades, uno de los rasgos que los editores consideran más importantes es la combinación de autenticidad, vulnerabilidad y capacidad de identificación con el lector.

También cambió la edad a la que muchas figuras deciden contar su historia. Ya no es necesario esperar a retirarse. Una separación, una enfermedad, una pelea familiar, una crisis profesional o una transformación personal pueden convertirse en el argumento suficiente para escribir un libro.

Y las redes sociales modificaron todavía más el negocio. Una celebridad ya no necesita construir desde cero una audiencia para vender una autobiografía: puede trasladar a las librerías una comunidad que ya la sigue en Instagram, TikTok, YouTube o podcasts. En ese sentido, las memorias funcionan también como una extensión de una marca personal.

Pero el fenómeno tiene una contracara. En el Reino Unido, las ventas de autobiografías cayeron con fuerza en 2024 después del extraordinario éxito de Spare. El dato muestra algo importante: que las memorias sean un fenómeno no significa que cualquier famoso pueda convertir su vida en un best seller. El nombre ayuda, pero el libro necesita una historia capaz de despertar curiosidad.