El interventor de la UOCRA habló de la situación de los trabajadores de La Plata

Adelantó que continuará la "bolsa de trabajo" e indicó que "espera que los empresarios cumplan con el compromiso que asumieron de mantener el nivel de salarios y las viandas". "Los trabajadores que no pueden ser la variable de toda esta situación" advirtió

En una conferencia de prensa que ofreció este viernes, Carlos Vergara, interventor de la UOCRA Seccional La Plata, manifestó que pretende "llevar tranquilidad a los trabajadores de La Plata" luego de la situación de acefalía que tuvo lugar desde el 26 de septiembre, cuando se detuvo al ex Secretario General Juan Pablo "el Pata" Medina, hasta la semana pasada cuando se hizo cargo del gremio por orden de Uocra a nivel nacional.

Además sostuvo que espera que las empresas mantengan su palabra de continuar pagando el mismo salario y prestando los mismos beneficios a los trabajadores, un compromiso que asumieron hace algunas jornadas en una reunión en la que participó "junto al Ministro de Trabajo provincial y su vice, intendentes y otras autoridades políticas".

"Quiero llevarle tranquilidad a los trabajadores de la zona luego de lo que se habló de los salarios, de la caída del jornal, de las reivindicaciones que tenían los trabajadores de La Plata y la posibilidad de que todo eso se iba a desmoronar y de que se iban a revisar convenios y demás. Antes de ayer tuvimos una reunión con el Ministro de Trabajo en la que quedó plasmando en un documento que lo que no se va a tocar es el derecho que tienen los trabajadores que hoy actualmente están cobrando como salario y los beneficios que tienen" destacó.

En esta línea precisó que los empresarios se comprometieron a seguir dando las viandas a los trabajadores aunque aclaró que las empresas de catering que estaban contratadas ya no seguirán suministrando el servicio por lo que se deja a libre albedrío de cada constructora la elección de una empresa que pueda cumplir con esta demanda.

Advirtió que, "más allá de las manifestaciones equívocas que se han vertido en algunos medios periodísticos de que no están seguros de mantener el salario", espera que las empresas "mantengan la palabra" que dijeron en el Ministerio de Trabajo frente a la UOCRA.

"Queremos creer en su palabra por que si no realmente nos van a perjudicar a nosotros los trabajadores que no pueden ser la variable de toda esta situación o historia legal que ha tenido esta seccional. Bastantes problemas tenemos como trabajadores como para andar asumiendo que algunos empresarios trasnochados creen que pueden maltratar a sus trabajadores incumpliendo lo que ya se estaba pagando" remarcó.

Con respecto a la "bolsa de trabajo" de la UOCRA adelantó que "va a continuar funcionando en cada una de las obras que tengan la necesidad de trabajo genuino, la necesidad de tomar gente" y que para ello se utilizará la tarjeta 'Soy conductor'. En esta línea sostuvo que "no hará falta hacer grandes aglomeraciones y yo indicar con el dedo a quien trabajará".

En otro tramo del contacto con la prensa que mantuvo este viernes, se refirió a una serie de rumores que señalan que estaría por darse "una parada grande en destilería". Sobre este aspecto indicó que "algunos trabajadores ya tenían revisación y todo y ahora estas empresas están diciendo que 'por que lo manda el gremio quedarán afuera`. A eso le vamos a poner un orden".

Detalló que esta situación ya fue denunciada en el Ministerio de Trabajo y alertó que "si no se cumplen los acuerdos actuales que hay con los trabajadores, este delegado normalizador institucionalmente va a salir muy fuerte a defender estos derechos. No nos confundamos de quién es el amigo del enemigo. Acá los trabajadores no tienen por qué pagar los costos".