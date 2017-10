Vidal volvió a apuntar contra el PJ por la corrupción

| Publicado en Edición Impresa

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal apuntó muy duro contra el PJ y advirtió que la situación en la provincia de Buenos Aires “no se trata sólo de 12 años de kirchnerismo” ya que, recordó, “fueron 25 años donde gobernó un mismo partido”.

Así, aludió no sólo a la ex presidenta Cristina Kirchner, sino también a los otros rivales de origen peronista que tendrá Cambiemos el próximo domingo: Sergio Massa y Florencio Randazzo.

En una entrevista que brindó a un canal televisivo junto Esteban Bullrich, Vidal cuestionó al gobierno K porque “estuvo atravesado de denuncias de corrupción”.

Y, si bien concedió que “cualquier gobierno, con miles de personas, puede tener un caso de corrupción”, responsabilizó a Cristina porque “cuando es sistemático y abarca a muchísimos ministros es difícil que la máxima autoridad los pueda desconocer”.

No obstante, apuntó que “en el caso de la Provincia no se trata de sólo 12 años del gobierno del kirchnerismo”, sino que “fueron 25 años donde gobernó un mismo partido y un mismo sistema, donde estaban comprometidos la corrupción policial, la corrupción judicial y la corrupción política. Y todos, o miraban para otro lado, o eran cómplices de eso, porque no se puede entender que sucedieran cosas como las del “Pata” Medina, La Salada y los narcos (estuvieran) en las villas y que nadie se diera cuenta. Claramente la gente dijo ‘basta’”.

Consultada respecto a si Cristina se presenta como candidata por los fueros, Vidal aseguró: “Cuando uno mira las dos listas saca la diferencia. Esteban (Bullrich) no quiere ser presidente, no tiene ninguna causa judicial en trámite y quiere trabajar para la provincia. El resto de los candidatos está buscando usar a la provincia como trampolín como hicieron tantos otros ó está buscando protección”.