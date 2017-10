La Provincia oficializó a Perroni al frente de la Policía Bonaerense

Vidal, además, rechazó las críticas por la gestión del antecesor, Pablo Bressi

El hasta ahora provisorio Jefe de la Policía Bonaerense Fabián Perroni fue designado ayer formalmente al frente de la fuerza, en una ratificación de la nueva conducción uniformada que dispuso la gobernadora María Eugenia Vidal.

El Ejecutivo provincial publicó ayer el decreto de designación de Perroni en el Boletín Oficial, aunque con fecha 10 de octubre. El decreto lleva la firma de la gobernadora Vidal, quien ayer se refirió a la situación de la fuerza y al ex titular, el cuestionado Pablo Bressi.

La Gobernadora participó del programa televisivo Morfi, donde había estado como entrevistada el día anterior la ex presidenta Cristina Fernández. La candidata de Unidad Ciudadana había pedido al conductor, Gerardo Rozín, que le pregunte a Vidal “si la política de seguridad de Daniel Scioli en materia de narcotráfico era tan mala, ¿por qué puso a Pablo Bressi que era el jefe de drogas peligrosas de Scioli como jefe de la Policía?”.

Al respecto, Vidal contestó: “Lo que cambió es que la responsabilidad de combatir el narcotráfico no es de la Policía. Si uno piensa que el narcotráfico lo va a resolver la policía es porque nunca fue a un barrio, donde en muchos casos la policía es parte de la complicidad”, señaló.

Si bien aclaró que Bressi ya no está en ese puesto, aseguró: “Lo investigué un año, no tiene ni una denuncia en su contra”. Y sobre el narcotráfico planteó que “hay que dar la pelea en serio, no desde la chicana” y se quejó porque “durante 25 años a la Policía la dejaron autogobernarse”.

Las declaraciones se produjeron en paralelo a la ratificación del comisario Fabián Perroni como jefe de la Policía bonaerense, cargo que ya desempeñaba de manera provisoria luego de la salida de Bressi, en mayo pasado.

En rigor, Perroni fue nombrado como jefe de la Superintendencia General de Policía, “órgano permanente de trabajo dependiente orgánica y funcionalmente” del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Cabe recordar que Perroni, quien se desempeñaba como segundo en esa fuerza, había sido designado en el cargo de modo provisorio en mayo pasado, tras la salida del entonces jefe de la Policía, Pablo Bressi, en medio de denuncias.

Bressi había sido apuntado incluso por la diputada nacional y candidata porteña por Cambiemos Elisa Carrió, quien lo acusaba de ser cómplice de actividades delictivas vinculadas con el narcotráfico, lo que generó un frente de crisis en el oficialismo.