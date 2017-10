Las caras de la pelea mayor del domingo

Cinco postulantes competirán por tres bancas

La pelea mayor en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del próximo domingo, por el control de tres bancas en el Senado de la Nación, tendrá cinco protagonistas.

El frente oficialista Cambiemos postula en la lista al ex ministro de Educación Esteban Bullrich junto a Gladys González. En tanto, Unidad Ciudadana impulsa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está acompañada en la boleta por el ex canciller Jorge Taiana.

El actual diputado Sergio Massa encabeza la lista de 1País junto a su nueva socia política, Margarita Stolbizer. Y el ex ministro Florencio Randazzo, junto a Florencia Casamiquela, compiten por Cumplir-Frente Justicialista.

La quinta fuerza en superar el corte de las Primarias de agosto pasado es el Frente de Izquierda (FIT), que postula a Néstor Pitrola.

Ayer, en el primer día de la veda electoral, la gobernadora María Eugenia Vidal brindó una extensa entrevista radial en la que llamó a la ciudadanía a “no” dejarse “amedrentar” y a ir a “votar en paz” en los comicios del domingo, al asegurar que las autoridades “vamos a estar cuidándolos”.

En el mismo sentido, Florencio Randazzo instó a ir a votar “tranquilos, libres y sabiendo que se respetará la voluntad popular” y enfatizó que “es fiable” el sistema electoral.

En La Plata, Margarita Stolbizer, cuestionó “el nivel de institucionalidad de una campaña electoral, en la que es la propia gobernadora la que pide por favor el voto”.